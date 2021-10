Juan Carlos Machorro

En el mundo laboral se considera normal el vivir bajo presión. Estrés, frustraciones, pérdida de vida social, alimentarse a deshoras, padecer despidos… algunas de las realidades que el ser humano vive en los sitios de trabajo.

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2018 señala que el 75 por ciento de los trabajadores en México sufre de estrés laboral. Pese a estos datos, apenas este año entró en vigor la Norma 035 que sanciona el estrés laboral. Se estima que la depresión será la primera causa de discapacidad entre jóvenes y adultos al año 2030.

Sin embargo, estas situaciones normales en el sector laboral no entran en la realidad de las generaciones jóvenes, los ‘millennials’ y los ‘centennials’, que son catalogados como la ‘generación de cristal’, que al primer reclamo o presión excesiva no dudan en renunciar y expresar que no pueden estudiar o trabajar bajo presión.

No se cataloga a todos en la categoría de cristal, pero la actitud de algunos son una mala fama que deben soportar los nacidos en los últimos 25 años.

Otra de las críticas es que son más débiles emocionalmente, porque expresan fácilmente lo que no les satisface, o apasiona, cuando el crecimiento de las pasadas generaciones se basó en no llorar, soportar, callar, no sentir, vivir sin expresar el lado emocional, lo que desencadenó el control forzado y la insatisfacción laboral de los mayores de 30 años.

Al respecto, la psicóloga Cynthia Ivonne Peña Patiño, docente de la Universidad La Salle, en Ciudad de México, detalla que las nuevas generaciones ‘centennials’ y ‘millennials’ y el mundo entero padecen un hecho nunca visto en siglos, una pandemia que provocó una pausa y modificación en el mundo laboral y del contacto personal.

Aunado a que los jóvenes al crecer en un mundo digital tienen una visión diferente de los mayores de 30 años. “No podemos catalogarlos como generación de cristal sin entenderlos perfectamente, debemos comprender su opinión del sistema social actual y qué cosas podemos mejorar u conservar. Es una generación que cuestiona sobre el tipo de relaciones que se tienen entre los individuos. A los ‘centennials’ les gusta ser más igualitarios entre adultos y jóvenes”, dijo la entrevistada.

Lo anterior es un reto para los maestros, jefes de oficina y padres de familia, quienes requieren establecer nuevas herramientas laborales y de enseñanza de los jóvenes.

Mencionó que las nuevas generaciones aprecian diferentemente a los maestros, a sus padres o los jefes de oficina, quieren más igualdad, aprender, y no quieren figuras autoritarias de antaño que les gritan sin razón y que solo buscan marcar su “supuesta superioridad” a base de la intimidación.

La experta en temas de psicología y educación afirma que las generaciones arriba de los 35 años deben tener calma y no generalizar que los muchachos y las muchachas no aguantan críticas o regaños.

“Al compartir clases escolares con ellos, se aprende mucho de sus reflexiones de su experiencia en temas digitales, de que no tienen una visión de crecer, casarse, comprar un auto, una casa, estar 10 horas en un escritorio, etcétera. El mundo es diferente para ellos. Están cuestionando aquello que los adultos tomamos como verdades absolutas y buscan romper con el esquema tradicional de vida”, dijo.

Estas generaciones jóvenes se diferencian de sus antecesores por un tema bastante importante: la tecnología y acceso al mundo digital desde su nacimiento.

Recordó que los choques generacionales son una constante en la historia de la humanidad y en esta época digital se ha acrecentado. Agregó que, así como las generaciones de los años 50 y los 80 del siglo pasado marcaron a la humanidad, quizá pase lo mismo con los ‘centennials’.

Beatriz Olivares Pinal, directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, declaró que, “por respeto, no les podemos decir de esa forma (generación de cristal), no es lo mismo crecer en medio de una pandemia y con gran acceso a lo digital a aquellos que ya somos más grandes y crecimos de otra manera.

“No debe señalárseles de forma general. Existen muchos muchachos que pese a todo el estrés y problemas luchan para salir adelante”, aclaró.

Enfatizó que “ojalá se redireccione y no se les catalogue de tal forma. En realidad, no creo que sean de cristal; están saliendo delante de forma adecuada. Ellos son muy responsables y un ejemplo es que son grandes participantes de las jornadas de vacunación contra la pandemia y ojalá nos digan dónde se ubican esos cristales”, mencionó.

Declaró que es una realidad que el desempleo ha golpeado en especial a este sector poblacional y se requiere atenderle a nivel estatal como nacional y acercarles opciones para ubicar esquemas de estudio y trabajo.

Los sistemas gubernamentales en todos los estados deben contar con sistemas de psicología que asistan los problemas mentales hasta de violencia que padecen los jóvenes; es una realidad, pues no todos y todas han podido recobrar su movilidad social al 100 por ciento, indicó.