Desempeño del Bajío, freno contra Morena

El contexto político en el que estuvo inmerso el país en días pasados fue muy activo, dados los sucesos que acontecieron. Primero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó el registro al partido del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y un día después, detienen en Estados Unidos al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

El politólogo Fernando Dworak habló en exclusiva con AM de Querétaro y compartió su visión de los hechos ocurridos en México y cómo modifican el contexto electoral de cara a las elecciones del 2021.

Asimismo, realiza un ejercicio de valoración sobre el papel que está jugando la oposición al Gobierno federal, los retos y el impacto que tienen al ser dolo reaccionarios de las acciones y declaraciones del presidente de la República.

Khalid Osorio: Las distintas encuestas dan ventaja a Morena para llevarse la mayor parte de las gubernaturas en 2021. Sin embargo, en Querétaro y el Bajío, el PAN es quien tiene una ligera preferencia. ¿A qué se puede atribuir esta preferencia?

Fernando Dworak: Los gobernadores en el Bajío están haciendo una alternativa, en otros años vimos cómo en Aguascalientes se contuvo el avance de Morena, así como en Tamaulipas. Yo creo que el prestigio de algunos gobernadores, y también la posibilidad de que algunos legisladores y alcaldes compitan para quedarse a través de la reelección inmediata, están haciendo que se genere una reputación sobre esas personas y su desempeño.

En la medida que estos gobernadores y alcaldes cuenten con un reconocimiento ya por desempeño, puede significar una contención a lo que hace Morena. La reconstrucción de los partidos políticos se va a dar desde lo local hacia lo federal.

KO: La detención de Cienfuegos ¿podría traer consigo implicaciones para exmandatarios federales dado el grado de jerarquía del general?

FD: Es muy posible que se quiera utilizar como propaganda como se ha tratado de utilizar el caso de García Luna, pero estamos hablando que una o dos personas que no son claves en el desempeño de un sistema político. Recordemos que la detención de Cienfuegos se da un año después de la liberación de Ovidio Guzmán. Estamos hablando de un Estado que maneja un discurso de limpieza, de lucha anticorrupción, pero en realidad parece que es hasta complaciente con grupos criminales y es un Gobierno que manda un día sí y el otro también señales equivocadas.

Khalid Osorio: ¿Cómo puede perjudicar o beneficiar la imagen del presidente López Obrador la detención del general Salvador Cienfuegos?

Fernando Dworak: Me preocupa que se crea que la corrupción se reduce a una sola persona o dos, y que quitándolas se va a resolver su problema estructural, estamos cometiendo un grave error. Hay corrupción en las fuerzas armadas, no creo que Cienfuegos o sea la única persona, estamos hablando de un sistema. Si hay una penetración del narco en las Fuerzas Armadas, entonces también son preocupantes las políticas del actual Gobierno que está empezando a cargar todo a las fuerzas armadas, como el control de los puertos.

KO: ¿Se puede utilizar el tema de las detenciones con fines electorales por parte del actual Gobierno?

FD: Lo han intentado hacer, que no les haya funcionado hasta ahora no es señal de que no lo sigan intentando.

KO: La oposición, ¿podría capitalizar las detenciones?

FD: Definitivamente no, si la oposición no comienza a hacer una autocrítica, es decir, la regamos en estos años, hubo infiltración en el crimen y no comienzan a hacer un reconocimiento de fallas y una autocrítica que permita, ahí sí, hablar de lo que se hizo bien. Creo que la oposición no tiene nada que decir, pero mientras sigan creyendo que Morena es un accidente histórico y que en 2021, según ellos, va a desaparecer; creo que no tienen gran cosa que aportar ahorita.

KO: Hay grupos muy marcados de la oposición ¿Hay posibilidad de hacer un contrapeso real en las elecciones del 2021?

FD: No lo creo, en medida que todos estos grupos se están orientando en la oposición a una persona y no sobre algo que debería representar una alternativa, creo que los grupos más radicales como FRENAAA son los mejores promotores del gobierno. Si en el grupo Sí por México hay una negociación entre los grupos opositores para dividirse diversas diputaciones y ayuntamientos, puede servir para tratar de frenar el avance de Morena en el 21. Pero si creemos que es una alternativa a Morena y lo que representa López Obrador, creo que nos estamos equivocado.

KO: ¿Puede capitalizar la oposición el descontento en contra del gobierno actual?

FD: Dudo mucho que este descontento vaya a significar que voten masivamente por los partidos de siempre. 2018 fue un desencanto total contra toda la clase política. Tenemos, por lo pronto que el PRI el PAN tienen un 25 por ciento del electorado, asumiendo que se coaliguen durante el 2021, se van a pelear por alguna gubernatura, un congreso local y quizás quitar a Morena la mayoría calificada, pero el problema es que la gente ya no quiere el pasado.

KO: ¿La negativa del Tribunal Electoral a validar el partido México Libre modifica el ecosistema de partidos para la elección del 2021?

FD: Felipe Calderón es una figura política que tiene cierta base, pero no tiene un techo de crecimiento porque ya tiene un reconocimiento de lo que hizo y eso va a marcar no solamente la visión que se tiene sobre él, sino los prejuicios que mucha gente tiene. En este momento es un líder de oposición, debería atraer indecisos, debería mostrar una visión de futuro muy clara, y lamentablemente Felipe Calderón ya tiene muchos negativos como para hacer eso.

Se le atribuye una condición de alcoholismo, que nadie ha acreditado, pero obviamente en el imaginario popular es un alcohólico, es alguien a quien se le atribuyen todas las muertes por combate al crimen organizado.

Su gestión no fue muy buena en realidad. No fue ni tan mala como algunos dicen, ni tan buena como algunos de sus seguidores quieren presentar. Respecto a la pregunta de qué tanto modifica el ecosistema, yo creo que es muy poco.

KO: ¿Coincides con la visión de algunos especialistas de que las aspiraciones y la carrera política de Calderón se murieron a raíz de la decisión del tribunal?

FD: Va a tener todo el derecho de participar en política, pero si me lo preguntas, ya estaba muerta antes de que formara su partido. En realidad es una persona que ya tuvo su oportunidad y lo único que estamos viendo es que su capital político es muy reducido.

KO: ¿sería un error por parte de algún partido invitarlo a participar?

FD: Quizás por el PAN. Podría sanar heridas con algunos líderes del panismo, pero una pregunta es ¿dónde los acomodas y qué tanto aportan en cuanto a votos? Vimos durante muchos meses el posicionamiento de México Libre, vimos a Felipe Calderón y Margarita Zavala. Pero cuántos líderes tienen, cuántas personas de movilizar votos tienen, qué tanta capacidad hubieran tenido para presentar candidatos competitivos en los distintos distritos y en realidad no veo liderazgos más allá de Calderón y Zavala.

KO: Algunos ciudadanos en distintas regiones tienen miedo de que Morena gane la elección. ¿Es justificado?

FD: si es un miedo a morena sobre sí mismo, eso fortalece a Morena. Si todo es reacción, un simpatizantes de morena puede concluir que las personas quieren privilegios, pero si es una forma de decir qué representamos, qué forma de movilización tenemos, eso puede ser una contención. Pero el miedo fortalece al partido.