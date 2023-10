UAQ brinda apoyos a estudiantes, ante falta de becas Conahcyt

53 estudiantes recibirán apoyo mensual. / Fotografía: Armando Vázquez

Ante los nuevos lineamientos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y la falta de becas; la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, notificó que se les apoyó a un total de 53 estudiantes con apoyos mensuales desde los 8 mil 500 hasta los 10 mil 500 pesos.

“Nuestra universidad tomó acción de localizar un poco de recurso para poder asignar apoyos; que no son las becas de manutención del Conahcyt. Pero son apoyos económicos a estudiantes que lo necesiten”, precisó.

Te podría interesar: UAQ pone en marcha campaña por la Rectoría

Después de una reunión con los coordinadores de cada uno de los programas, comentó que en cada uno de los grupos de estudiantes de primer semestre se determinó quiénes serían los perfiles que las recibirían.

UAQ otorga apoyo económico mensual a 53 estudiantes

“Se estableció un número de 53 personas. Casi la mitad de las personas sí requieren del apoyo económico para poder continuar, porque recordemos que muchas de estas personas han renunciado a sus trabajos; que tienen compromisos personales o que incluso son personas del extranjero que vienen con una promesa de beca por escrito y que no pueden trabajar. En fin, hay muchos casos”, agregó la rectora.

Por ello, puntualizó que la máxima casa de estudios de Querétaro pudo reorientar más de 2 millones de pesos. Estos fueron distribuidos en 53 estudiantes quienes recibirán un apoyo económico mensual; 8 mil 500 pesos para especialidad, 9 mil 500 pesos para maestría y 11 mil 500 pesos para doctorado.

Después de la modificación de los lineamientos del Conahcyt respecto a las becas de posgrado, reiteró que 25 programas han sido afectados. Así como un total de 120 estudiantes de la UAQ que entraron en el criterio de no elegibles. Por lo que a la fecha no han recibido su beca.

Dichos programas han sido descartados, ya que no cumplen con los criterios de la junta de gobierno como ser de atención no prioritaria; y no cumplir con el número de docentes adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.

Con información de Mextli Moreno