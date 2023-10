Colegio Harvest, el desarrollo humano de los alumnos es clave

En Casa Harvest se vive una experiencia de aprendizaje en la que no hay temor a enfrentar retos. Los alumnos reconocen en sí mismos los recursos y las habilidades como líderes positivos y responsables.

En el Colegio Harvest, el desarrollo humano de sus alumnos es clave y, gracias a su modelo educativo, se cuida el desarrollo emocional, académico y valores, favoreciendo un aprendizaje vivencial que les permita desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar el mundo y alcanzar el éxito.

PREESCOLAR

Inicia con un proceso de lectoescritura por medio de estrategias y acercamiento de materiales que despierten su interés y curiosidad, realizando dinámicas que les permitan aprender de una manera más natural. Viven el inglés como una segunda lengua y estimulan su desarrollo neuromotor con el ‘mind setting’, necesario para su aprendizaje.

PRIMARIA

Se trabaja con un aprendizaje basado en la experiencia y en la utilidad de conocimientos, lo cual permite que los alumnos se vuelvan independientes, gestionen su tiempo y sus deberes, pero sobre todo aprendan a aprender, mediante estrategias que les faciliten el conocimiento y análisis.

SECUNDARIA

El idioma inglés sigue siendo esencial en este nivel, en el cual se imparten clases como: Robotics, Information Tecnology, Language and Literature, Model United Nations y Global Citizenship PUNTO Además los alumnos tienen la oportunidad de presentar el First Certificate in English (FCE) por medio de Cambridge.

