12 posgrados de la UAQ en riesgo de perder la beca CONAHCYT

Roberto Cortés

Derivado de las nuevas políticas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) corre el riesgo de perder la beca de hasta 12 posgrados.

De acuerdo con la rectora de la máxima casa de estudios, Teresa García Gasca, el organismo ha tenido criterios arbitrarios y discrecionales para la aceptación de los posgrados, lo cual pone en riesgo económico a la universidad.

“Hoy nos dicen, 10 profesores tienen que estar en el SNI y esos deben ser el 60 por ciento y no tenemos núcleos académicos básicos de 20 profesores en muchos posgrados. Tenemos varios posgrados, unos 12 posgrados, que no son elegibles porque no cumplen el criterio del SNI y que se nos van a quedar sin becas, al menos 12”.