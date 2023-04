Instituto Oriente Querétaro, educando, transformando y trascendiendo

Instituto Oriente Querétaro. / Foto: Especial

Con más de 60 años de experiencia, el Instituto Oriente Querétaro enfoca sus enseñanzas en el desarrollo de la autoestima y seguridad de sus estudiantes. Ese trabajo lo lleva a cabo de la mano de los padres de familia, impulsando el desarrollo y crecimiento personal de los niños.

La filosofía de trabajo de la escuela es de inspiración católica y la oferta académica integra una formación bilingüe en Preescolar y Primaria; Secundaria con inglés intensivo por niveles; y Preparatoria con inglés intensivo por niveles y francés, como materias curriculares.

El modelo educativo es constructivista, significativo y vivencial, en donde enseñan los cuatro aprendizajes: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a conocer.

La cultura Maker nace del movimiento Do It Yourself y busca empoderar a los niños y jóvenes en el uso de la tecnología, integrando disciplinas como la física, biología, química, matemáticas, programación y diseño para la resolución de problemas de forma práctica.

Niveles educativos del Instituto Oriente Querétaro

En Preescolar se favorece el desarrollo de las habilidades cognitivas, motrices y psicológicas de los alumnos, promoviendo el aprendizaje a través del juego.

Algunos de los servicios que ofrece este nivel, es la educación personalizada, la formación humana y de valores, el sistema bilingüe, el salón sensorial, salones interactivos, de computación, transporte escolar, entre otras.

En Primaria se fomenta el respeto, la expresión y la habilidad para hablar en público, el trabajo en equipo, así como la participación del alumno de forma individual y grupal.

En cuanto a los servicios, destacan la educación personalizada, la formación humana y de valores, el sistema bilingüe, un departamento psicopedagógico, salones digitales, laboratorio de computación, música, transporte escolar y más.

En Secundaria se guían a los alumnos con valores y límites claros, procurando que se desenvuelvan en un ambiente de respeto y calidez humana de alto rendimiento.

Se brindan servicios como una enseñanza del inglés intensivo, con opción a obtención de certificados avalados por la Universidad de Cambridge, laboratorio de ciencias, computación, salones digitales, programa de Aula Maker, actividades recreativas, artísticas y culturales, etc.

En Preparatoria se forman estudiantes de excelencia académica preparados para tomar la mejor decisión con respecto a su carrera profesional. El ambiente es de sana convivencia, respeto, amistad y confianza.

Los servicios inician con una formación trilingüe (inglés y francés como materias curriculares), contando con convenios y vinculación con las mejores universidades. También ofrece aulas digitales, programas de mecatrónica, preparatoria a puerta cerrada, departamento psicopedagógico, programa de intercambios al extranjero, y más.

