UNAM reafirma ser una de las mejores instituciones del mundo

Redacción

La UNAM informó que nuevamente mostró su liderazgo en los ámbitos nacional e internacional al ubicarse como una de las mejores instituciones de educación superior por su prestigiado quehacer en todas las áreas del conocimiento.

La Universidad Nacional forma parte del selecto grupo de las mejores universidades del mundo, ocupando el lugar 103, de acuerdo con el prestigiado ranking inglés QS World University Rankings 2020, el cual la ubicó en segundo lugar en Latinoamérica.

Esta casa de estudios ocupó el sitio 62 en el Ranking de Impacto de The Times Higher Education, que este año evaluó el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; obtuvo una calificación general de 86.5 puntos entre 766 universidades de 85 países.

