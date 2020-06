Esto dijo la rectora de la UAQ de las universidades públicas

Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, dijo que las universidades públicas deben fortalecerse pues es ahí en donde se invierte en investigación

Khalid Osorio

La oferta educativa en nivel medio superior y superior en el estado de Querétaro es mayor en el sector privado que el público. Al respecto, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, indicó que se debe fortalecer a las universidades públicas. Esto debido a que atiende al 70 por ciento de la matrícula estudiantil en este nivel. Además, son las universidades públicas las que realizan la investigación en este país y muy pocas instituciones privadas se suman.

La apertura de la Universidad Benito Juárez, pueden ser de ayuda para incrementar la oferta. Sin embargo, estas universidades públicas se basan en un modelo que no he tenido éxito como es el de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, indicó la rectora Teresa García. Mencionó que en el nivel superior se requiere tener un filtro que garantice que los estudiantes cuenten con un mínimo de conocimientos y no se demeriten los programa educativos.

Indicó que de las más de 90 instituciones de educación superior que existen en la entidad, solo el 20 por ciento son universidades públicas. Señaló que la multiplicación de las instituciones privadas no representa un problema pero la investigación y generación de conocimiento se sigue haciendo en instituciones públicas.

Generar nuevos esquemas de universidades es legítimo, pero no bajo la forma en la que se está haciendo. El modelo de las universidades Benito Juárez es el modelo de la de la Ciudad de México, que no ha tenido éxito ya que no han egresado suficientes profesionales. No están basándose en una nueva estrategia”, expresó la rectora Teresa García.

LA INVERSIÓN

Recordó que las universidades públicas dependen directamente del presupuesto que aprueban los estados y la Federación y que este ha sido insuficiente al menos en los últimos 20 años. Por esto se debe fortalecer a este sector y generar vinculación entre las instituciones de educación superior, el Gobierno y el sector productivo. Esto garantizaría la resolución de problemas. Recordó que el papel de las universidades están para servir a la sociedad.

Se ha multiplicado la oferta de instituciones privadas. No está mal. Sin embargo, la situación es que donde se realiza realmente investigación es en las universidades públicas.Usualmente la generación de conocimiento es costosa y no es viable hacerlo en las privadas. Sí lo hacen algunas como el Tec de Monterrey demás pero no todas”, expresó la rectora Teresa García.

CREAN TÉCNICA MÁS SENSIBLE

Al iniciar la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) con la tercera etapa de su protocolo de desarrollo de una prueba alternativa de detección del virus SARS CoV-2 (causante de la enfermedad COVID-19), la nueva técnica LAMP -de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos, por sus siglas en inglés- adoptada por los investigadores demostró tener mayor sensibilidad al detectar de entre 414 muestras procesadas, un total de 102 resultados “reactivos”; es decir, personas que tienen el virus activo, aun cuando no hayan desarrollado síntomas o estos se hayan presentado de forma leve.

La rectora de la UAQ, la doctora Teresa García Gasca, señaló que la ventaja de tener una prueba mucho más sensible es detectar una mayor prevalencia de portadores asintomáticos, con lo que se consigue el objetivo planteado desde el inicio de esta investigación: cortar la cadena de contagio. Redacción

MT