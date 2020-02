Galardona el Tec de Monterrey a exalumnos destacados

Cuatro destacados exalumnos del Tec de Monterrey recibieron el Premio a la Trayectoria EXATEC 2020 otorgado por la Institución

Como parte de su compromiso con la formación integral de profesionales que sean agentes de transformación social, el Tec de Monterrey reconoce a partir de este año la experiencia y desempeño de sus egresados a través del Premio a la Trayectoria EXATEC 2020.

El Premio se otorgará anualmente a egresados que de forma sostenida hayan destacado extraordinariamente y fortalecido positivamente la reputación y prestigio de su alma máter, de manera nacional o internacional, con alto grado de responsabilidad social, en distintas disciplinas como el empresariado, la educación, la ciencia e investigación, la función pública, los derechos humanos, el voluntariado, la filantropía, y las artes o deportes.

En esta primera ceremonia de entrega del Premio a la Trayectoria EXATEC, los galardonados fueron: Adriana Citlali Ramírez Pérez, por su destacada colaboración a nivel internacional en el área de investigación científica, geofísica y exploración; Héctor García Molina (1953-2019), por sus aportaciones a las ciencias de la computación y su apoyo a proyectos como lo que se convirtió en Google. Para recibir el reconocimiento de Héctor García, asistió su hijo, David Adrián García, quien dijo sentirse orgulloso del legado de su padre.

Herminio Alonso Blanco Mendoza fue otro de los premiados, por su trabajo en los sectores público y privado en el ámbito del comercio internacional, en el que destaca su participación en la negociación del Tratado de Libre Comercio para México; y Ernesto Martens Rebolledo, por sus contribuciones en los sectores público y privado con alcance nacional e internacional, y por ser un luchador constante en la construcción de un mejor país.

En su mensaje durante la ceremonia de entrega, Joaquín Joaquín Lozano Aguirre, director de Relaciones con Egresados del Tecnológico de Monterrey, dijo: «Nos llena de orgullo reconocer sus historias profesionales y rutas de vida que han destacado en actividades como la geofísica de exploración, la negociación de tratados internacionales, el liderazgo empresarial y la investigación en ciencias de la computación».

Y agregó: «Los galardonados de esta tarde representan lo que nuestra comunidad de egresados tiene para ofrecer en beneficio de la sociedad, y en ese sentido, son depositarios de los valores y objetivos de nuestra Institución».

En esta primera edición del Premio se generaron 175 postulaciones que derivaron en 125 candidatos que fueron evaluados por un comité, el cual identificó a los cuatro ganadores de 2020. Durante el proceso de selección, que inició en agosto de 2019 y concluyó en diciembre del mismo año, se lanzó una convocatoria abierta para que miembros de la comunidad y amigos del Tec presentaran a sus candidatos.

Con este Premio, además de fomentar el sentimiento de orgullo y pertenencia de los alumnos hacia la Institución, el Tec busca reconocer y vincular a su comunidad de egresados cuyo liderazgo, pensamiento innovador y sentido humano son tales que merecen ser vistas y reconocidas por todos los miembros de su comunidad.

Lo más importante que recibí del Tec fue una formación integral que sirvió de soporte a través de los años en mi actividad profesional», señaló Ernesto Martens, Ingeniero Químico por el Tec de Monterrey, ganador del Premio a la Trayectoria EXATEC 2020.

Por su parte, Adriana Citlali Ramírez, Ingeniera Físico Industrial por el Tec y ganadora del reconocimiento, declaró que: «más que un premio, esta es una inspiración y un recordatorio de lo afortunada que soy. He tenido excelentes maestros, mentores y colegas que me han compartido su conocimiento y experiencia, me han guiado, desafiado e inspirado inmensamente.

Gracias a ellos me inspira mantener el compromiso de desarrollarme como persona y a nivel profesional, así como de apoyar a las generaciones más jóvenes».

El galardón para los premiados, además de un diploma, consistió en la «Escultura Trayectoria«, creada por el EXATEC Darius Lau Castro, egresado de la carrera de Diseño Industrial y quien es catalogado como uno de los 100 emprendedores más prominentes del occidente de nuestro país.

La ceremonia de premiación tuvo lugar en el marco de la Reunión Anual de Consejeros del Tecnológico de Monterrey, en el Centro de Congresos del Tec Campus Monterrey y fue presidida por Miguel Schwartz, Alberto Santos, Ismael Rodríguez y Lorena Guillé, miembros del Comité de Desarrollo, que encabeza Eugenio Garza Herrera; Margot Molina, miembro del Comité de Evaluación del Premio; David Noel Ramírez, Rector Emérito; Salvador Alva, Presidente del Tecnológico de Monterrey; David Garza, Rector; Juan Pablo Murra, Vicepresidente de Relaciones y Desarrollo; y Joaquín Joaquín Lozano Aguirre, Director de Relaciones con Egresados de la Institución.

Otro de los reconocimientos a los egresados del Tec es el Premio al Mérito EXATEC, que será entregado este año por distintos campus, regiones y escuelas de graduados de la Institución en el transcurso de los próximos meses.

