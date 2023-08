Todo lo que debes saber de los microcréditos para iniciar un negocio

Los microcréditos para iniciar un negocio son instrumentos financieros otorgados a personas físicas que tienen la intención de desarrollar un emprendimiento que les genere ingresos.

Obtener el capital necesario para invertir e iniciar un negocio es el principal obstáculo al que se enfrentan los emprendedores. Te decimos todo lo que debes saber sobre los microcréditos para iniciar un negocio.

El 55 por ciento de los mexicanos tienen el deseo de tener su propio negocio, sin embargo, el 64 por ciento considera que obtener el capital necesario para invertir es uno de los 3 retos más importantes al querer emprender.

Otro reto que identifican, al menos el 43 por ciento, es el de recuperar la inversión en un plazo rezonable; mientras que el 32 por ciento considera que el reto es manejar un equilibrio entre trabajo y vida.

La falta de financiamiento y las altas tasas de interés en los créditos, vienen a representar las principales barreras por la que muchas personas no pueden comenzar su emprendimiento.

Pero existen microcréditos para iniciar un negocio, por lo que en este artículo te hablaremos de sus ventajas y cómo elegir el que más te conviene.

Los microcréditos para iniciar un negocio son instrumentos financieros otorgados a personas físicas que tienen la intención de desarrollar un emprendimiento que les genere ingresos.

Se caracterizan por estar dirigidos a personas de bajos ingresos y porque el importe prestado es por cantidades pequeñas.

Además, los intereses son muy bajos o incluso nulos, y no requieren garantías de pago o contar con algún aval.

Los montos otorgados para los microcréditos individuales van desde las mil hasta las 30 mil Unidades de Inversión (UDIs), aproximadamente de 7 mil a 820 mil pesos a 234 mil pesos, y el plazo puede ser hasta por tres años.

También existen microcréditos grupales por un monto máximo de 11 mil UDIs (cerca de 86 mil pesos) por cada integrante del grupo, con un plazo hasta por un año.

Lo anterior dependerá del giro del emprendimiento, la entidad o empresa que otorga el préstamo, entre otros factores.

Así que si deseas iniciar un emprendimiento, un microcrédito le puede dar el impulso a ese negocio que quieres empezar.

Tipos de microcréditos para iniciar un negocio

Microcrédito individual.

Es en un esquema similar a los créditos de la banca tradicional. Es un financiamiento que se otorga a una persona para actividades productivas. Para aplicar a este préstamo, es necesario que cuentes con un aval o garantía prendaria para que el crédito sea autorizado.

Microcrédito grupal.

Está dirigido a personas que al no contar con garantías propias pueden formar grupos de más de cinco personas de la misma comunidad para responder en conjunto por el crédito. Las personas del grupo deben conocerse entre sí y tenerse confianza. Se otorga un préstamo individual a cada uno de los que conforman el grupo. Los pagos se realizan de forma semanal o quincenal y el grupo se reúne para juntar el pago. Si uno de los integrantes no cumple, el grupo se hace responsable del pago, es decir, la garantía es solidaria. En caso de que alguno de los integrantes incumpla con un pago, todos los miembros del mismo serán reportados con una nota negativa ante Buró de Crédito. No necesitan presentar garantías personales, el monto otorgado depende de la capacidad de pago de cada uno de sus integrantes.

¿Quiénes otorgan un microcrédito?

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS)

Sociedades Financieras Populares (SOFIPO)

También, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM)

Uniones de crédito.

Algunos Bancos especializados en microfinanzas.

El Gobierno a través de algunos programas.

Cajas solidarias.

Cooperativas.

Cajas Populares.

Cómo utilizar adecuadamente un microcrédito para iniciar un negocio

Tener un plan sobre el destino del dinero, por ejemplo, en caso de las personas que venden por catálogo, puede ayudarles a financiar a sus clientes con pequeñas cantidades de dinero.

Tomando en cuenta que estos préstamos son pequeños y a corto plazo, se debe tener una idea de cómo se pagará y el tiempo para hacerlo.

Aunque también puedes solicitar un microcrédito para uso personal, lo más recomendable es aprovecharlo e invertirlo en alguna actividad económica, por más pequeña que sea.

Elige el microcrédito de acuerdo a tus necesidades

Compara los plazos, tasas y condiciones.

Analiza tu capacidad de pago.

Pon atención a las letras chiquitas del contrato.

Informarte sobre los términos y condiciones del microcrédito: individual o grupal.

Aclarar todas tus dudas con el personal promotor.

Informarte sobre los costos y beneficios adicionales, como los microseguros.

Pedir el teléfono de la microfinanciera para realizar consultas o aclaraciones.

No firmar en caso de que no estés conforme con tu contrato.

Esto necesitas para obtener un crédito para emprendedores

Buena calificación crediticia

Debes contar con un historial de pagos puntuales y un buen record de crédito.

Plan de negocios sólido

Debes incluir una descripción detallada de la idea de negocio, un plan de marketing, un plan financiero y un plan de operaciones.

Fuente de ingresos estable

Debes tener una fuente de ingresos que te permita pagar el préstamo.

Contar con capital propio

Deben tener suficiente dinero para cubrir los costos iniciales de iniciar, como los costos de alquiler, equipo, materiales y otros gastos.

Proceso para solicitar un microcrédito

Primero, selecciona la microfinanciera.

Van a consultar tu historial crediticio o el de los integrantes, si hacen la solicitud grupal.

Si su calificación es positiva, te van a pedir los documentos y harás la solicitud formal.

*Si tu calificación es negativa, y te rechazan, deberás buscar otra alternativa.

Una vez que tu calificación es positiva, presentas tu micronegocio.

Se hará un análisis de expediente de crédito individual y del grupo, según sea el caso.

Puede ser aceptado o rechazado. Si es rechazado significa que no eres candidato.

Pero si es positivo, vas a formalizar tu crédito individual o grupal.

Vas a poder hacer uso de tu crédito.

Posteriormente, se hará un seguimiento y recuperación personalizada del crédito.

Los mejores microcréditos según la Condusef

Pyme Banco del Bajío.

Santander Ágil.

Crédito Creze.

Pyme Afirme.

Multiva Pyme.

Pyme Banregio.

Crédito Pyme HSBC.

