Conoce qué debes hacer si te roban la placa del auto en Querétaro

Que te roben o pierdas la placa del auto es un verdadero problema; sobretodo porque es la identificación del vehículo y están ligadas a un propietario, ya sea particular o concesionario de transporte.

No tener una o las dos placas, no solo te puede llevar a tener problemas con las autoridades y que seas sujeto a infracciones por circular sin ellas; ahora, no tener una placa te puede involucrar en hechos delincuenciales.

Pueden hacer mal uso de la placa del auto al utilizarlo para la clonación de vehículos que posteriormente son destinados a su comercialización.

También pueden ser sobrepuestas a otros vehículos que se vean involucrados en delitos o accidentes; que a la larga pueden generar para ti un problema mayor.

Esto es lo que debes hacer si te roban o pierdes la placa del auto.

1. Denunciar el robo de la placa del auto:

Original y copia simple, constancia de no infracción expedida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado en la zona metropolitana para vehículos de transporte público.

expedida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado en la zona metropolitana para vehículos de transporte público. También debes presentar el original y copia de la constancia de no infracción expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para vehículos particulares.

En original y copia de la factura, presenta la carta factura o título de propiedad tratándose de vehículo de procedencia extranjera, con los que se acredite la titularidad de la unidad vehicular. En caso de estar endosada, la copia debe ser por ambos lados.

, presenta la carta factura o título de propiedad tratándose de vehículo de procedencia extranjera, con los que se acredite la titularidad de la unidad vehicular. En caso de estar endosada, la copia debe ser por ambos lados. Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía, tanto del propietario, como de su representante o apoderado legal, según sea el caso.

En caso de tratarse de vehículos del servicio de transporte público; además deberá presentar original y copia del título de concesión.

además deberá presentar original y copia del título de concesión. Comparecer el propietario del vehículo, o bien, presentar quien comparece a realizar el trámite, carta. poder original con dos firmas de testigos, otorgada por el propietario de la unidad vehicular.

2. Debes de darlo de baja:

Tiene un costo de $414.96 correspondiente al 4 UMAS, y se debes de presentar la constancia de no infracción emitida por la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitida dentro de los últimos 30 días.

correspondiente al 4 UMAS, y se debes de presentar la constancia de no infracción emitida por la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitida dentro de los últimos 30 días. También se requiere exhibir denuncia presentada ante la autoridad investigadora competente.

3. Solicita un permiso provisional

Debes acudir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dentro de los 30 días naturales siguientes a la compra o baja del vehículo. Deberás presentar factura, refactura o carta factura original. Identificación oficial vigente, ya sea INE, pasaporte, credencial del INAPAM, cartilla militar, licencia de conducir de Querétaro.Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

dentro de los 30 días naturales siguientes a la compra o baja del vehículo. Deberás presentar factura, refactura o carta factura original. Identificación oficial vigente, ya sea INE, pasaporte, credencial del INAPAM, cartilla militar, licencia de conducir de Querétaro.Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Si el trámite es realizado por una tercera persona (físicas o morales) deberá anexar además una carta poder simple, poder notarial o acta constitutiva, la carta poder simple debe ir firmada y dirigida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

4. Solicita tus nuevas placas

Tendrás que tramitar la reposición de la placa perdida ante las instancias correspondientes, presentando: original de la denuncia, factura original del vehículo, identificación oficial, comprobante de domicilio y pagar por los derechos estatales de reposición, el costo dependerá del lugar donde vivas.

Si tienes concesión de transporte público

La agencia de Movilidad de Querétaro, para los concesionarios de unidades de transporte público, ofrece el servicio de cambio de placas por extravío o deterioro. Mismo que se debe de hacer en https://www.iqt.gob.mx/index.php/cambio-de-placas-por-extravio-o-deterioro/ donde encontrarás todos los requisitos y el paso a paso a seguir para la realización de tu trámite.

Ubica las unidades de la Fiscalía más cercanas:

Si te roban tu placa, puedes denunciar en alguna de estas unidades de la Fiscalía General del Estado:

UNIDAD 2

Prol. Fray Sebastián de Gallegos No. 107. El Pueblito, Corregidora, Qro. C. P. 76900

Tel:+554422255568

Tel:+554422253975

Tel:+554422251399

Tel:+554422255969

UNIDAD 3

Av. Pie de la Cuesta No. 1050. Col. San Pedrito Peñuelas, Querétaro, Qro. C. P. 76148

Tel:+554422433013

Tel:+554422433062

Tel:+554422433065

Tel:+554422433066

UNIDAD 4

Prol. Pasteur Sur No. 99 Col. Fraternidad de Santiago, Querétaro, Qro. C. P. 76085

Tel:+554423032260

Tel:+554423032261

Tel:+554423032262

UNIDAD 5

Prol. Bernardo Quintana Poniente S/N, entre Acceso II y Avenida Revolución. Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Tel:+554422104203

Tel:+554422102327

Tel:+554422175383

Tel:+554422175360

UNIDAD 6

Av. de la Cascada No. 10 Lote 13 Fraccionamiento Industrial La Noria, El Marqués, Qro

Tel:+554422216551

Tel:+554422774552

UNIDAD 7

Prol. 20 de Noviembre No. 420 Zona Centro de Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.

Tel:+554422911713

