Diagnósticos de Asperger son tardíos

El síndrome de Asperger sigue siendo para muchos una discapacidad invisible.

Este síndrome no es una enfermedad; las personas que lo tienen no se curan ni muestran cambios en su cuerpo. Aun así, pueden aplicarse estrategias que les permita ser funcionales

El síndrome de Asperger sigue siendo para muchos una discapacidad invisible ya que quien lo posee no usa ni sillas de ruedas ni bastones; sin embargo, limita la interacción social, así como la comunicación verbal y no verbal.

Forma parte del trastorno del espectro autista que se puede detectar en los primeros años, pero no sucede así; los diagnósticos siguen haciéndose de manera tardía y agudiza más los problemas de socialización y comunicación.

A nivel mundial se estima que siete de cada mil niños y niñas tienen este síndrome, pero en México, aproximadamente 120 mil personas viven con esta condición; la mitad de ellas llega a la edad adulta sin diagnóstico.

Por cada cinco niños con esa condición, una niña también está afectada. En cada caso siempre hay antecedentes familiares del trastorno.

Lo ideal es que los niños sean diagnosticados a los tres años, pero muchas veces pasan inadvertidos los signos de alerta como cuando el pequeño presenta dificultad para decir sus primeras palabras, monosílabos, formar oraciones o frases.

Quienes tienen el síndrome, además, presenta dificultad para interpretar expresiones corporales, faciales o juegos para estimular la imaginación.

Es un trastorno neurológico que afecta la manera en que la información es procesada en el cerebro de quien la observa, pues percibe e interpreta el mundo y sus relaciones de manera diferente. Por ello, estas personas interactúan de modo distinto con el mundo que las rodea, a la vez que tienen dificultades en otras.

Se considera una discapacidad psicosocial invisible y las dificultades en cada individuo se expresan de manera diferente.

Es importante tener claro que el síndrome de Asperger no es una enfermedad; las personas que lo poseen no se curan y no se medican para que se les quite; tampoco presentan cambios perceptibles en su cuerpo.

Características de una persona con Asperger:

Enfrentan desafíos al usar y entender el lenguaje en un contexto social.

Tienen dificultad para comprender lo que otra persona está pensando y sintiendo.

Se les dificulta entender el lenguaje no verbal, como el movimiento de las manos, las expresiones faciales y el tono de la voz.

Centran la atención en detalles pequeños en lugar de una perspectiva más amplia.

La mayoría tienen áreas de interés intenso como películas, geografía, historia, matemáticas, física, automóviles, caballos, perros o reptiles.

La ansiedad y la depresión son los mayores componentes y pueden afectar sus capacidades para funcionar.

Algunos poseen poca sensibilidad o una sensibilidad extrema y debilitante a la luz, el ruido, el tacto o el gusto.

Tienen dificultad para establecer contacto visual, pueden no mirar a los ojos.

El Asperger en números

7 de cada mil niños viven con esta condición a nivel mundial

120 mil personas en México cuentan con un diagnóstico de Asperger

50 por ciento llegan a la edad adulta sin un diagnóstico

Consultamos: