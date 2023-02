50% de ingresos van para pagar deudas

Aunque pareciera difícil, sí existe forma de salir de deudas. Foto: Cuartoscuro

El 18.9% de los trabajadores destina más del 50% de su ingreso mensual al pago de deudas, es otras palabras, viven sobreendeudados.

La cuesta de enero se ha alargado a febrero y seguramente también lo hará en marzo; las deudas adquiridas se vuelven prácticamente impagables, sobre todo si ya no tenemos forma de ‘estirar’ nuestros ingresos y vamos al día con los gastos familiares.

Si estas personas llegan a tener una eventualidad, es posible que se desestabilice aún más su situación financiera.

Si en diciembre gastaste de más, fuiste presa fácil de promociones y compras a meses sin intereses, diste el tarjetazo para salir de los compromisos sociales y solo acumulaste más deudas, te decimos, en una manera fácil y sencilla, cómo puedes hacer frente a esas dudas, organizar tus finanzas, evitar caer en cuentas impagables, acceder a refinanciamientos e incluso a programas para emprendimientos que te permitan tener dinero extra para aumentar tu capacidad de pago.

Accede a programas

Existe diversos esquemas y programas que pueden ayudarte a generar un pequeño negocio que te dé la posibilidad de generar dinero adicional a tus ingresos fijos, y que este recurso sea destinado al pago de deudas.

Programas de Gobierno

El Gobierno Federal ofrece en programa, a través de la Secretaría de Economía, Créditos a la Palabra, que es un plan de ayuda económica para las familias que poseen un pequeño negocio bien sea en sus propias residencias o en un local comercial. El objetivo principal de este programa gubernamental es impulsar la economía productiva. Se les otorgan créditos créditos monetarios por 25 mil pesos que se pagarán en dos años y nueve meses.

Otro de los programas que impulsa el Gobierno Federal es del de Tandas del Bienestar con el que se busca contribuir al desarrollo de las capacidades financieras y empresariales básicas de las personas. Además de apoyar la consolidación de los negocios para que mejoren sus condiciones de vida.

A los beneficiarios les otorgan hasta cuatro tandas. La primera es por 6 mil, la segunda por 10 mil, la tercera por 15 mil, y la cuarta por 20 mil pesos. El beneficiario recibe 3 meses de gracia y podrá pagar su crédito en 12 mensualidades.

Programas bancarios

Si las deudas que tienes sobrepasan el 30 por ciento de tus ingresos y definitivamente consideras que ya no las puedes pagarlas, es necesario reunirte con tu banco para discutir algún tipo de acuerdo. Analiza y elige la opción que más se ajuste a tus condiciones y capacidades de pago.

Los bancos te van a ofrecer el esquema de la consolidación de deuda que te permite unificar todas las deudas con el fin de que logres pagar un menor monto mes a mes a un solo proveedor. Debes tomar en cuenta que institución bancaria te ofrece la menor tasa de interés y comisiones anuales (CAT).

Otro esquema que te van a ofrecer es la reestructuración de deuda, es decir, hacer un convenio para ampliar los plazos originales y pagar mensualidades más accesibles, pero se corre el riesgo de pagar más intereses.

Una de las últimas alternativas de pago de deuda es la llamada Quita, y es aplicable cuando la situación ya es muy complicada; se busca llegar a un acuerdo con el banco para que te ofrezca un descuento y así el deudor pueda liquidar su deuda, pero se ve afectada de forma negativa su calificación en el Buró de Crédito.

Programas de restauradoras de crédito

En México existen diversas empresas encargadas de ayudarte a reparar tu crédito, es decir, se encargan de negociar tu deuda una vez que sientas que has excedido tus gastos, y ya no puedes realizar los pagos parciales o totales. Esto generalmente sucede cuando ya has dejado de pagar tus cuotas.

Estas empresas fungen como intermediarios entre el acreedor y el deudor, y buscan ayudar a obtener un descuento sobre la cantidad de la deuda; además, elaboran un plan de ahorro que se adecue a la capacidad de liquidación a cambio de una comisión que deberás pagarle.

Algunas de estas reparadoras de deudas son: Cura Deudas, Resuelve tu Deuda, Suspendde, Libere, Renacer, Resuelve, Solución Capital, por citar algunas.

Aunque muchas de estas empresas ya llevan años en el mercado, la realidad es que no están supervisadas por la Condusef, por lo que existe el riesgo de que no cumplan lo que prometen.

Las deudas generan estrés

Pensar en las deudas que tenemos es vivir en un estrés constante. El 82 por ciento de los trabajadores en México, viven estresados por su situación financiera.

Apenas el 59.7% de los trabajadores tienen pleno conocimiento de sus ingresos mensuales y sólo el 48.7 por ciento sabe perfectamente cómo lo gasta.

En tanto, el 35.1% de las personas señala a sus deudas como una de sus principales preocupaciones financieras.

Tips para liquidar deudas

Sigue estos pasos para organizar tus finanzas y liquidar tus adeudos.

No aumentes más tu deuda.

Deja de utilizar la tarjeta de crédito para hacer compras innecesarias.

Evita pagar el mínimo. Si no haces, la deuda sigue creciendo y terminarás pagando mucho más de la deuda inicial.

Elimina gastos innecesarios. Haz un presupuesto anotando tus ingresos y gastos, para que sepas cuánto dinero puedes destinar al pago de tus deudas.

Fija metas a corto, mediano o largo plazo, y comienza a ahorrar en pequeñas cantidades para cualquier imprevisto.

Liquida según tus prioridades. Enlista todas tus deudas y dale prioridad a pagar a aquellas que te generen más interés.

Paga más del mínimo. Se recomienda comenzar a cubrir el pago mínimo más el 10 por ciento de tus ingresos hasta lograr terminar la primera deuda y así continuar con todas las deudas enlistadas.

