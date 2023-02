5 de cada 10 mexicanos desconocen si navegan seguros

Los buenos hábitos digitales son un tema cada vez más importante en un mundo cada vez más conectado. Varios estudios han demostrado que el uso excesivo de dispositivos tecnológicos, especialmente entre los adolescentes, puede tener un impacto negativo en su salud mental, física y social. Por eso, es importante que los padres y maestros enseñen a los niños buenos hábitos digitales para proteger su salud y bienestar.

En primer lugar, es importante enseñar a los niños a limitar su uso de dispositivos. Esto significa establecer límites sobre el tiempo que los niños pasan con sus teléfonos, tabletas, computadoras y otros dispositivos tecnológicos. Establecer límites también significa establecer reglas sobre el contenido que los niños ven y comparten. Esto significa supervisar lo que los niños ven en línea para asegurarse de que no estén viendo contenido inapropiado o exponiéndose a situaciones peligrosas.

Asimismo, es sustancial enseñar a los niños a usar los dispositivos de forma segura. Esto significa enseñarles a no compartir información personal en línea, a no darles a desconocidos acceso a sus cuentas y a no aceptar solicitudes de amistad de personas que no conocen. También significa recordarles que no deben compartir sus contraseñas con nadie, que no deben abrir mensajes de correo electrónico o descargar archivos de personas desconocidas y que siempre deben tener cuidado al usar redes sociales.

Hay que enseñar a los niños a reconocer y combatir el cyberbullying. Esto significa enseñarles a no ser participantes en el cyberbullying, a no responder a los mensajes ofensivos, a bloquear a los acosadores y a no compartir o reenviar contenido ofensivo. También significa enseñarles a notificar a un adulto de confianza si se encuentran con situaciones de cyberbullying.

Un reporte realizado por la empresa especializada en ciberseguridad Norton reveló que cinco de cada 10 mexicanos desconocen si navegan de manera segura. Esto se debe a que no saben a qué redes se conectan, a pesar de que el 14 por ciento de los entrevistados dijo haber sufrido robo de identidad.

5 consejos útiles para mejorar los hábitos digitales en los niños

Establecer límites: Establecer límites claros y establecer un horario para el uso de dispositivos electrónicos y la navegación en Internet. Esto ayudará a los menores a desarrollar una mejor comprensión de la responsabilidad y el autocontrol. Educación: Incorpore contenido educativo en línea en la vida de los niños. Esto los ayudará a aprender cosas nuevas y también a desarrollar habilidades digitales. Participación: Comparta la experiencia de navegación en línea con los niños. Esto los hará sentirse más seguros y les enseñará habilidades de seguridad en línea. Involucrar a los niños en actividades no digitales: No deje que los niños pasen demasiado tiempo con dispositivos electrónicos. Invítelos a realizar actividades como jugar al aire libre, leer libros, jugar juegos de mesa, etc. Monitoreo: Monitorear el uso de Internet de sus hijos. Esto les permitirá a los padres mantenerse al tanto de los sitios web que visitan y las aplicaciones que descargan.

Te recomendamos: Adicción y orfandad digita: un peligro para la niñez

Mejores hábitos digitales para mejorar tu seguridad al estar conectado

Los expertos de Kaspersky han preparado una lista de cinco simples, pero importantes hábitos digitales para que fortalezcas la seguridad de tus datos personales e incluso facilitarte la vida este año.

Comienza el Año Nuevo con una revisión de todas tus contraseñas. Ahora es el momento de comprobar y cambiarlas. Y recuerda la regla principal: no uses la misma contraseña en todas tus cuentas.

Suscríbete a las notificaciones sobre fugas de datos de cuentas. Además de las contraseñas débiles, las fugas de datos son otra amenaza para sus cuentas personales y corporativas. Desafortunadamente, las violaciones de datos ocurren con bastante frecuencia y es difícil hacer un seguimiento de todas ellas. Si se filtran los detalles de tus credenciales de acceso, los estafadores pueden usarlos para apoderarse de tus cuentas.

Para más privacidad, obtén una VPN. Las VPN fueron alguna vez un producto de nicho para usuarios y empresas geek, pero hoy son imprescindibles para cualquiera que quiera mantenerse seguro en línea. Las soluciones VPN modernas satisfacen todas las necesidades de los usuarios, por ejemplo, son fáciles de usar, brindan altas velocidades de tráfico y mantienen la privacidad de los datos personales.

Guarda tus documentos en un lugar seguro. Una alternativa segura sería almacenar documentos en una aplicación de administración de contraseñas moderna. Ésta es capaz de almacenar más que solo contraseñas o datos bancarios.

Aprende más sobre los pasatiempos de los niños en Internet. Hoy en día, los niños tienen dispositivos digitales en sus manos desde una edad temprana, alrededor de los cinco años. Para que el camino de un niño hacia el mundo digital sea seguro e interesante, es importante enseñarles y compartir con ellos las reglas de seguridad en línea desde la infancia.

Estadísticas nacionales sobre el uso del internet en México

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), que se realizó en 2021, arrojó que en México existen 88.6 millones de internautas, que representó 75.6 por ciento de la población mexicana. Asimismo, se registraron 91.7 por ciento de personas usuarias de telefonía celular.

Los principales usos de internet fueron para comunicarse 93.8 por ciento, buscar información 89.9 por ciento y acceder a redes sociales 89.8 por ciento. La interacción con el gobierno por internet pasó de 28 por ciento en 2017 a 42.3 por ciento en 2021. En contraste, la actividad para buscar información disminuyó de 96.9 a 89.9 % en el mismo periodo.