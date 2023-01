10 instrumentos de inversión que tienes que conocer

En México existen diversos instrumentos de inversión los cuales pueden otorgar rentabilidad a tu dinero y con ello no tener pérdidas ante factores económicos, como la inflación o no tener una adecuada planeación financiera; además algunos de esos instrumentos, no requieren montos altos de inversión, lo que puede ser más accesible para más personas.

Por ello, para evitar perder dinero por no invertirlo, se recomienda desarrollar hábitos como la creación de un presupuesto, llevar un control de tus gastos, invertir y planear el pago de tus deudas, de esta forma, tendrás un mejor manejo de tu dinero y podrás alcanzar una mayor estabilidad financiera.

Existen diferentes tipos de instrumentos de inversión para adaptarse a las necesidades y perfiles de riesgo de cada inversor. Es importante investigar y entender las características de cada uno antes de tomar una decisión de inversión. Siempre es recomendable consultar con un asesor financiero antes de tomar una decisión importante.

10 de los principales instrumentos de inversión en México:

Acciones : Representan una participación en el capital de una empresa y dan derecho a voto en las asambleas de accionistas.

: Representan una participación en el capital de una empresa y dan derecho a voto en las asambleas de accionistas. Bonos : Son títulos de deuda emitidos por el gobierno o por empresas, que brindan al inversor un flujo de ingresos en forma de intereses.

: Son títulos de deuda emitidos por el gobierno o por empresas, que brindan al inversor un flujo de ingresos en forma de intereses. Fondos de inversión : Son una combinación de varios instrumentos de inversión, como acciones y bonos, administrados por una entidad financiera.

: Son una combinación de varios instrumentos de inversión, como acciones y bonos, administrados por una entidad financiera. Certificados de la Tesorería (CETES) : son valores emitidos por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son considerados como una opción de inversión de bajo riesgo.

: son valores emitidos por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son considerados como una opción de inversión de bajo riesgo. Fondos de Pensiones y Ahorro para el Retiro (SAR) : El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece a los trabajadores afiliados un plan de ahorro colectivo, donde una parte de su sueldo se destina a su plan de pensiones.

: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece a los trabajadores afiliados un plan de ahorro colectivo, donde una parte de su sueldo se destina a su plan de pensiones. ETF (Fondos cotizados) : Son fondos de inversión que se comercializan en bolsa de valores y replican el rendimiento de un índice bursátil o sectorial específico.

: Son fondos de inversión que se comercializan en bolsa de valores y replican el rendimiento de un índice bursátil o sectorial específico. Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS) : son un instrumento financiero que representa invertir capital para el financiamiento de la adquisición y/o construcción de bienes inmuebles, y obtener ganancias principalmente de su arrendamiento; por ejemplo, hoteles, locales comerciales y oficinas, entre otros.

: son un instrumento financiero que representa invertir capital para el financiamiento de la adquisición y/o construcción de bienes inmuebles, y obtener ganancias principalmente de su arrendamiento; por ejemplo, hoteles, locales comerciales y oficinas, entre otros. Criptomonedas : Este instrumento representa un medio digital de intercambio, que utiliza la criptografía para asegurar sus transacciones, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de las monedas digitales.

: Este instrumento representa un medio digital de intercambio, que utiliza la criptografía para asegurar sus transacciones, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de las monedas digitales. Bonos de Protección al Ahorro (BPAS): son instrumentos de inversión emitidos por el IPAB que usan al Banco de México (Banxico), como agente financiero con el objetivo de canjear o refinanciar sus obligaciones financieras a cambio de pagar intereses a sus inversores.

Determina tu perfil de inversor

El perfil de inversión de un individuo se refiere a su tolerancia al riesgo, sus objetivos financieros a corto y largo plazo, y su situación financiera. Es importante determinar el perfil de un inversor antes de recomendarle una estrategia de inversión, ya que una inversión adecuada para un perfil de riesgo alto puede no ser adecuada para un perfil de riesgo bajo.

Encuestas y cuestionarios: Se pueden utilizar preguntas para evaluar la tolerancia al riesgo, los objetivos financieros, y la situación financiera del inversor. Entrevistas: Un asesor financiero o un gerente de inversiones puede llevar a cabo una entrevista con el inversor para obtener información sobre sus objetivos financieros, su historial de inversiones, y su situación financiera actual. Análisis de portafolio: Se puede analizar el portafolio actual del inversor para determinar su perfil de riesgo, ya que las inversiones actuales pueden dar una idea de su tolerancia al riesgo.

Es importante tener en cuenta que el perfil de inversión puede cambiar con el tiempo, en especial debido a cambios en la situación financiera o en los objetivos de vida del inversor. Por lo tanto, es recomendable evaluar periódicamente el perfil de inversión y actualizar las estrategias de inversión en consecuencia.

De acuerdo con el Estudio de Servicios Financieros en 2021, que realizó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en colaboración con Netquest, que tenía el objetivo de explorar el perfil de los usuarios de servicios financieros. Arrojó que 8 de cada 10 personas realiza actividades de ahorro y solicitud de préstamos. Sin embargo, solo 4 de cada 10 realiza alguna actividad para invertir su dinero.

Recomendaciones que da la Condusef a los nuevos inversores

Consultar los prospectos de información antes de invertir.

Asesorarse y trabajar en un plan de inversión.

Elegir el fondo de inversión que más se acomode al grado de riesgo que se está dispuesto a asumir.

Diversificar las inversiones que se lleven a cabo.

Tener una constante comunicación con la entidad financiera para conocer el desarrollo de las inversiones.

Asumir que ninguna entidad financiera puede garantizar, bajo ninguna circunstancia, rendimiento alguno.

