No pierdas la ‘magia’ este Día de Reyes

Es difícil determinar con certeza qué tanto dificultan la economía a las familias mexicanas en el Día de Reyes, ya que depende de muchos factores, como el nivel de ingresos, el tamaño de la familia, la ubicación geográfica y las preferencias personales.

Sin embargo, para algunas familias, el costo de los regalos y otros gastos relacionados con la fiesta puede ser un desafío, especialmente si tienen un ingreso bajo o si están enfrentando dificultades financieras.

Es importante tener en cuenta que el Día de Reyes es una fiesta en la que se celebra la llegada de los Reyes Magos a Belén para adorar a Jesús y que se trata de una ocasión para dar regalos y pasar tiempo con la familia y los amigos. Lo más significativo es disfrutar de la fiesta y pasar un buen momento, independientemente de cuánto se gasta en regalos.

Consejos para elegir los mejores juguetes:

Ten en cuenta la edad y las habilidades de tus hijos : Asegúrate de elegir juguetes que sean adecuados para la edad y las habilidades de tus hijos. Los juguetes demasiado fáciles o difíciles pueden frustrar o aburrir a tus hijos.

: Asegúrate de elegir juguetes que sean adecuados para la edad y las habilidades de tus hijos. Los juguetes demasiado fáciles o difíciles pueden frustrar o aburrir a tus hijos. Considera sus intereses : Si tienes idea de qué tipo de juguetes le gustan a tus hijos, eso te ayudará a elegir un regalo que realmente disfruten.

: Si tienes idea de qué tipo de juguetes le gustan a tus hijos, eso te ayudará a elegir un regalo que realmente disfruten. Elige juguetes de alta calidad : Aunque pueden ser más caros, los juguetes de alta calidad suelen durar más tiempo y son más seguros de usar.

: Aunque pueden ser más caros, los juguetes de alta calidad suelen durar más tiempo y son más seguros de usar. Busca juguetes educativos : Los juguetes educativos pueden ser divertidos y al mismo tiempo ayudar a tu hijo a aprender cosas nuevas.

: Los juguetes educativos pueden ser divertidos y al mismo tiempo ayudar a tu hijo a aprender cosas nuevas. Evita los juguetes con piezas pequeñas : Los juguetes con piezas pequeñas pueden ser peligrosos para los niños más pequeños y pueden ser fácilmente tragados o aspirados.

: Los juguetes con piezas pequeñas pueden ser peligrosos para los niños más pequeños y pueden ser fácilmente tragados o aspirados. Encuentra juguetes que promuevan la actividad física: Los juguetes que promueven la actividad física, como bicicletas, patinetes o juegos al aire libre, pueden ayudar a tu hijo a mantenerse activo y saludable.

Derrama económica

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), se registrará una derrama económica de 17 mil millones de pesos a nivel nacional durante este Día de Reyes. Siendo los juguetes, electrónicos, prendas de vestir, calzado y perfumes algunos de los artículos más demandados en esta fecha; además de la tradicional rosca de reyes, café y leche.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Querétaro, estima que puede haber una derrama económica en la entidad de alrededor de los 150 millones de pesos, con un consumo promedio de entre 850 y los mil 100 pesos, mediante la compra de artículos tecnológicos, videojuegos, juguetes de personajes de moda, entre otros. Respecto a las panaderías, se estima que sus ventas puedan incrementar hasta un 15 por ciento.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las exportaciones de juguetes mexicanos pasaron de aproximadamente mil 200 millones de dólares en 2016 a mil millones de dólares en 2018, además, registra un déficit comercial, es decir, las importaciones son mayores a las exportaciones desde hace varios años. En 2018 fue de 672 millones de dólares.

Recomendaciones básicas para que no te engañen

Entre otras sugerencias, la Profeco aconseja leer las etiquetas de los juguetes para comprar los adecuados a la edad del menor; exigir comprobantes de compra y garantía, la cual debe ser por nueve meses, como mínimo; y adquirir sus productos en comercios establecidos, donde en caso necesario, puede hacerse válida la garantía. En Querétaro, como en otras 37 ciudades, la Profeco implementará un operativo de supervisión por los distintos puntos de venta, comenzando este jueves y hasta el próximo sábado 7 de enero.

Al respecto la Condusef también hizo una serie de recomendaciones: Elaborar un presupuesto. En una libreta anota cuánto dinero lograste ahorrar en 2022, luego resta el costo de los juguetes y regalos que las y los niños pidieron, así puedes ver para qué alcanza, o no. No hacer compras de última hora y comparar precios en diferentes tiendas y comprar donde es más económico, así alcanza para más. Respetar la lista de los juguetes solicitados en las cartas y no gastar de más.

La Profeco tiene a disposición el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y el número 800 468 8722, para atender quejas y brindar asesorías.

El origen del Día de Reyes

El Día de Reyes, también conocido como Epifanía, se celebra el 6 de enero y conmemora la llegada de los Reyes Magos a Belén para adorar a Jesús después de su nacimiento. Según la Biblia, los Reyes Magos, también conocidos como Melchor, Gaspar y Baltasar, siguieron una estrella que los llevó a Jesús y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra.

También se celebra en muchos países de América Latina y en otras partes del mundo, y es una ocasión para dar regalos y celebrar con la familia y los amigos. En algunos países, la tradición incluye el uso de disfraces de los Reyes Magos y el desfile de las “cabalgatas de los Reyes”, en las que se representa la llegada de los Reyes Magos a Belén.

