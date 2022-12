Evita los medicamentos ‘milagro’

En México, algunos medicamentos han sido promocionados como “milagrosos” o capaces de curar enfermedades graves o crónicas sin la necesidad de seguir un tratamiento médico establecido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existen medicamentos ‘milagro’ y que cualquier tratamiento médico debe ser recomendado y supervisado por un médico calificado.

El uso de medicamentos no recomendados o sin la supervisión adecuada pue[1]de ser peligroso y puede incluso empeorar una enfermedad o generar efectos secundarios graves. Es importante seguir las indicaciones y recomendaciones de un médico y no confiar en medicinas o tratamientos que no hayan sido debidamente evaluados y aprobados por las autoridades sanitarias.

Además, es importante tener cuidado con la publicidad engañosa o la promoción de medicamentos que no han sido debidamente evaluados o aprobados. Las autoridades sanitarias en la nación tienen la responsabilidad de evaluar y aprobar la seguridad y eficacia de los medicamentos antes de que puedan ser comercializados al público, y es importante seguir sus recomendaciones y advertencias.

En la República Mexicana, la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la entidad encargada de emitir alertas sanitarias para in[1]formar sobre una variedad de problemas de salud pública, como brotes de enfermedades infecciosas, problemas con medicamentos o productos de consumo, o riesgos para la salud relacionados con el medioambiente.

Acciones institucionales

Hasta el 21 de diciembre, la Cofepris detectó 88 establecimientos sin aviso de funcionamiento y de un responsable sanitario, licencia ni otra documentación legal que garantice seguridad y calidad de los productos, que puedes consultar aquí: http://bit.ly/3WqPEdc.

Estas denuncias podrán realizarse a través de la página de Cofepris en el apartado de denuncias sanitarias, trámite sin costo alguno; directamente en las oficinas de los Centros Integrales de Servicios, ubicados en todo el país, o bien al número telefónico 800 033 5050.

Estos son los últimos “medicamentos” milagro, detectados por la Cofepris; indicando que ninguno cuenta con estudios que garanticen su seguridad, calidad o eficacia, por lo que representan un riesgo para la salud y no deberán ser comercializados, distribuidos ni publicitados

“Cicatrisan Plus Max”

“Pulmo Calcio”

“Riñón Vida Plus Max”

“Osteo Sin Max””

“365 Skinny High Intensity”

Cómo identificar productos milagro

Prometen curar enfermedades Prometen resultados sin esfuerzo Ofrecen beneficios de la noche a la mañana Ofrecen cambios en la química corporal Si el producto tiene un registro ante Cofepris, búscalo y confírmalo

Para denunciar puedes comunicarte a:

Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 para CDMX y 800 468 8722 para el interior de la República. También al WhatsApp 55 8078 0344, 55 8078 0488, 55 8078 0485 o bien al 55 8078 0484 [email protected] Twitter: @Profeco o @AtencionProfeco y en Facebook como Profeco Oficial.

