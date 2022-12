Drones, alternativa a la pirotecnia

Los recientes hechos e incidentes provocados por el uso de pirotecnia en las celebraciones o festejos patronales en Querétaro y en otras zonas del país, han cuestionado el uso de fuegos artificiales, volteando la mirada a los espectáculos con drones como alternativa al uso de pirotecnia.

Si bien el uso de drones nos promete ventajas, como el no contaminar, evita ruidos molestos y respeta los nervios de las mascotas; en México no es popular su uso y no solo por la tradición del uso de artificios pirotécnicos, sino por lo que puede representar económicamente.

Drones los protagonistas

Pyeongchang, Corea del Sur, para la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2018, se usaron mil 200 drones durante la inauguración del certamen, con ello sustituir a los fuegos artificiales y sus consecuencias como la contaminación y el ruido.

Para la llegada de Año Nuevo 2020, en Shanghái, China, se celebró un espectáculo de luces impactante llevado a cabo únicamente por 2 mil drones que despegaban y volaban en formación realizando una coreografía de luces impactante y ocupando el lugar de los fuegos artificiales como es tradicional.

El costo de los espectáculos con drones

De acuerdo con la Asociación Americana de Pirotecnia (APA por siglas en inglés), quienes tienen la posibilidad de contrastar costos, un espectáculo con drones puede costarte hasta 25 mil dólares por evento; en comparación, señalan, un pueblo pequeño de los Estados Unidos se puede gastar entre 15 mil y 25 mil dólares por un show de pirotecnia.

Sin embargo, para ciudades más grandes, el uso de drones podría representar un gasto de 100 mil dólares, y el uso de fuegos artificiales se puede elevar hasta el millón de pesos.

