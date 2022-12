¿Ya no pudiste volar, qué hacer con tus boletos?

Ya no pudiste viajar y realizar el vuelo que tenías programado, no sabes qué hacer con tus boletos de avión. Aquí te contamos qué alternativas tienes para no perder todo lo que pagaste por ellos, en qué plataformas puedes ofrecerlos de manera segura y cómo puedes hacer valer tus derechos, para que te cambien tus boletos para otro vuelo o te regresen tu dinero en las aerolíneas que los compraste.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO), si el pasajero decide no realizar el viaje, puede solicitar a la aerolínea la devolución del precio del boleto, en el lapso de 24 horas siguientes a la hora de su compra. Transcurrido ese plazo la aerolínea puede determinar las condiciones de la cancelación, mismas que deberán ser en beneficio del pasajero, observando en todo momento los derechos mínimos contenidos en la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Política de Cancelación de Aeromexico

Según la política de cancelación, pueden cancelar el vuelo dentro de las 24 horas, por lo que no tienen que pagar los cargos.

Si cancelan el vuelo después de 24 horas, tendrán que pagar los gastos de cancelación.

El pasajero puede obtener un reembolso completo si tiene un problema médico, por lo que puede cancelar el vuelo, pero asegúrese de tener una prueba médica.

Dónde puedo vender mis vuelos

La empresa sparefare.net es una plataforma electrónica a través de la cual puedes vender tus pasajes, te decimos cómo funciona:

Te registras en la plataforma.

Anotas tu reserva de viaje.

Esperas ofertas por tus boletos.

Puedes rechazar o aceptar la oferta del comprador.

Si el comprador acepta la oferta, tiene 48 horas para depositar el costo de los boletos a la plataforma.

Una vez que realizaron el pago, tienes 48 horas para transferir la reserva a nombre del comprador.

Esperan hasta la fecha del evento y una vez que pasó la fecha de reserva se te deposita el dinero de la transacción a tu cuenta.

Te recomendamos: Van 52 quejas contra agencias de viajes en Querétaro