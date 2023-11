‘Checo’ Pérez califica noveno en el GP de Abu Dhabi

‘Checo’ Pérez no terminó de la mejor manera la última calificación de la temporada 2023 de la F1, siendo noveno, mientras que Max Verstappen consiguió su cuarta ‘pole position’ del Gran Premio de Abu Dhabi.

Max Verstappen inició la Q3 con llantas suaves nuevas y marcó récord en los sectores 2 y 3, cronometrando 1:23.445. Por su parte, ‘Checo’ Pérez era cuarto, que posteriormente George Russell lo desplazó a la quinta posición.

En su último intento, el piloto mexicano no tuvo fortuna, debido a que se le eliminó el tiempo para caer a la novena posición.

¡Qué tiempo de Verstappen! Con neumáticos nuevos marcó récord en los tres sectores para bajar su registro de la Q1 y dejarlo en 1:23.740.

En su primer intento en la Q2, ‘Checo’ Pérez se colocó segundo, pero inmediatamente Lando Norris le arrebató el puesto, quedando a +0.180 de Verstappen. Oscar Piastri se quedó en cuarto.

Charles Leclerc le quitó el tercer puesto al mexicano y también subieron George Russell y Pierre Gasly, siendo Sergio Pérez sexto. Por su parte, Lewis Hamilton quedó eliminado. Fernando Alonso avanzó como séptimo.

Eliminados en la Q2: Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon y Daniel Ricciardo.

En su primer intento en la Q1, ‘Checo’ Pérez se ubicó en la sexta posición, mientras que Max Verstappen se colocó líder con 1:24.160.

Alexander Albon sorprendió al ubicarse segundo, a +0.138 del tricampeón del mundo. Al finalizar la Q1, Yuki Tsunoda también dio la sorpresa y se acercó al tiempo de Max Verstappen, quedando a +0.126.

Sergio Pérez tuvo una gran vuelta con llantas nuevas, marcó récord en el Sector 1 y le sirvió para subir a la segunda posición, a +0.049 de su coequipero, mientas que Carlos Sainz quedó fuera de la Q1.

Eliminados de la Q1: Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu y Logan Sargeant.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN ABU DHABI!!! 🤩💪

Charles Leclerc joins the Dutchman on the front row, with Oscar Piastri finishing third for McLaren#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/x4xqhzxoun

— Formula 1 (@F1) November 25, 2023