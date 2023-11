Checo Pérez es el primer mexicano subcampeón de la Fórmula 1

Sergio “Checo” Pérez hizo historia en la Fórmula 1 y en el automovilismo nacional. Se convirtió en el primer mexicano en la historia que gana el subcampeonato de la máxima categoría. Ello lo logró con Red Bull en el Gran Premio de Las Vegas, donde quedó en tercer lugar.

Además, selló la mejor temporada de su carrera en el Gran Circo. Al mismo tiempo, el primer 1-2 en el campeonato de pilotos para los Toros Rojos; que tenían esa tarea pendiente hace un año.

El mexicano consiguió los puntos necesarios para dejar atrás a Lewis Hamilton (Mercedes); relegándolo a la tercera posición de la clasificación. El británico llegó a Nevada con la posibilidad de quitarle a Checo.

El nacido en Guadalajara peleó por la victoria en territorio estadounidense. Aunque Charles Leclerc, de Ferrari, y su compañero Max Verstappen impusieron condiciones. No obstante, Checo Pérez subió al podio y aseguró el segundo puesto en el campeonato.

El tapatío llegaba con todo a su favor para hacerse con el subcampeonato. Únicamente necesitaba culminar la carrera con 26 puntos de diferencia en la clasificación con Hamilton; ya que con más triunfos en la temporada mantenía la posición.

Asimismo, en la previa de actividades del Gran Premio, el heptacampeón del mundo había dejado ver su resignación sobre la oportunidad de rebasar a Pérez. Al haber 33 puntos de ventaja, era complicado superarlo en las últimas dos fechas.

What a great comeback! We were close to winning, but we had too much downforce which reduced our top speed. Great job by Max and Charles. I’m very happy to have secured the runner-up spot after such a tough season.

This is a historic result for the team, the first 1-2 finish in… pic.twitter.com/Ze8IIaNBeK

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 19, 2023