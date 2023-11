Boletos para GP de México 2024 se agotan en 30 minutos

Los boletos para el Gran Premio (GP) de México 2024 se agotaron en media hora; gracias a la venta general que arrancó a las 10 am este martes 14 de noviembre. Así lo reportaron usuarios en redes y fue confirmado por los organizadores del evento.

A la media hora de haber iniciado con la venta, los accesos se agotaron. Por lo que distintos usuarios publicaron en internet el mensaje que les compartía la boletera.

Te podría interesar: Anuncian a David Benavidez como próximo rival para ‘Canelo’ Álvarez

“No pude conseguir por primera vez boletos para el GP de México. No puedo creerlo, mi vida ya no tiene sentido”; “Sálganse todos de Twitter, quiero estar sola”; “Ya no hay boletos”; “Bueno… se intentó, ojalá les cancelen sus boletos para el GP de México”, fueron algunos de los comentarios.

“Los boletos para el MexicoGP 2024 se han agotado. Gracias por tu interés. Te sugerimos estar pendiente de nuestras redes sociales por si se liberan más boletos”, se leía en el mensaje publicado por la boletera.