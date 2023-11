Chicharito se va del LA Galaxy; ¿podría llegar a Chivas?

Chicharito Hernández se desvinculó el viernes del LA Galaxy tras perderse la última mitad de la pasada temporada debido a una lesión de ligamento en la rodilla.

Tanto el club de la MLS como el goleador histórico de la selección de México confirmaron la rescisión de un contrato al que aún le quedaba un año más de vigencia. El “Chicharito” disputó su último partido con el Galaxy en la U.S. Open Cup el 7 de junio, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

“La vida se vuelve emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos 4 años. Gracias por todo”, escribió Hernández en su cuenta de Instagram.

La salida libera el puesto de jugador franquicia que tenía el atacante de 35 años.

“Estamos agradecidos con Javier por su dedicación y contribuciones al LA Galaxy”, dijo el director deportivo del equipo, Greg Vanney. “En cuatro temporadas, Javier fue un líder de nuestro club dentro y fuera del campo”.

