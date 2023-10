Lewis Hamilton arremete contra Red Bull por no apoyar a ‘Checo’

El piloto británico, Lewis Hamilton, sorprendió a la prensa y a los fanáticos de la Formula 1 luego de mostrar su solidaridad al mexicano, ‘Checo’ Pérez, al acusar que su escudería, Red Bull Racing, no lo apoya.

Durante una entrevista que otorgó a medios mexicanos de cara al Gran Premio de México, el siete veces campeón del mundo expresó entender la presión que Sergio vive y que, pese a ello, su equipo no lo está ayudando.

“No he vivido exactamente lo que está pasando ‘Checo’, pero como piloto entiendo la presión psicológica y mental. Es algo muy pesado que cae sobre ti, es algo muy difícil explicarlo […] Pienso que su equipo no lo está ayudando del todo, sé que Red Bull lo conforman muchos integrantes, pero hay personas que le afectan psicológicamente y no le apoyan”, expresó Lewis Hamilton.