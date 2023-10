‘Canelo’ Álvarez reta a Conor McGregor: ‘Solo necesito una mano contigo’

El boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, causó revuelo en las redes sociales luego de arremeter contra el ex peleador de UFC, Conor McGregor, al advertirle que podría derrotarlo con una sola mano.

A través de las redes sociales, el pugilista tapatío contestaría una de las publicaciones que el peleador irlandés hizo criticando al actual campeón indiscutido del boxeo, en su pelea contra Floyd Mayweather Jr.

Y es que, en su perfil oficial, McGregor posteó un video del encuentro que Saúl Álvarez sostuvo contra el norteamericano en 2013, misma en la que el originario de Jalisco registró su primera derrota.

Tras esto, ‘Canelo’ Álvarez no hizo esperar su respuesta, haciendo uso de la misma red social, asegurando que vencería fácilmente al excampeón de la UFC, tanto, que solo necesita una mano para hacerlo.

I just need one hand with you and I don’t need to throw so many punches 🤣 https://t.co/Iq8GQ1nI3L

— Canelo Alvarez (@Canelo) October 17, 2023