Mundial 2030 se disputará en tres continentes

Mundial de futbol en 2030 será en Argentina, Uruguay y Paraguay de los tres primeros partidos que se completará en Europa y África, justo en coincidencia con el centenario de la primera Copa del Mundo.

La FIFA llegó a un acuerdo ayer entre los líderes continentales del fútbol para aceptar a España, Portugal y Marruecos como anfitriones principales del torneo de 48 equipos, pero se abrirá en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, escenario de la final de la Copa del Mundo de 1930. Al mismo tiempo, Argentina y Paraguay también recibirán cada uno un partido de la competición.

Mundial busca honrar memoria

“Hay que honrar la memoria y eso estamos haciendo. Un Mundial de 100 años no debía no recordar y no estar a la altura de la circunstancia y así lo entendió el pleno de consejo de la FIFA”, destacó el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, en una conferencia de prensa en la sede del organismo en Paraguay.

La aceptación por parte del Consejo de la FIFA de una candidatura unificada para 2030 aún necesita la aprobación formal el próximo año en una reunión de las 211 federaciones miembros. Por lo anunciado ayer, la votación será una formalidad.

“En una sociedad dividida, la FIFA y el fútbol unen el mundo”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino sobre una copa en tres continentes y seis países.

Domínguez lo calificó como un “hecho histórico”

“El fútbol hace posible unir tres continentes para celebrar el Centenario de la fiesta y el deporte más lindo que tiene el mundo. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países”, dijo el jefe de la Conmebol.

Al convertirse en sedes de tres partidos, Argentina, Uruguay y Paraguay “ya están clasificadas” para el Mundial 2030, confirmó el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, quien compartió la rueda de prensa con Domínguez y los líderes de las otras dos federaciones. FIFA, organizador de las eliminatorias, avaló luego esta declaración.

Con la presencia asegurada de estos tres seleccionados sudamericanos, la clasificación de Conmebol al Mundial 2030 se dirimirá entre siete equipos que competirán en principio por tres plazas y un repechaje.

Irán sin Chile

El anuncio sorprendió, pues los tres países sudamericanos junto a Chile se habían postulado para organizar el torneo. Respecto a Chile, Domínguez aclaró que no forma parte del acuerdo.

“En esta oportunidad no está Chile, lo que no quiere decir que no trabajemos para que esté. Pero la decisión la toma FIFA”, dijo el presidente de Conmebol.

En Chile se lamentó la noticia

“Los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente: Montevideo por derecho propio, por haber sido el primer Mundial de 1930. Argentina por ser el campeón actual y Paraguay por ser la sede de Conmebol”, explicó el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, en una rueda de prensa. “Nos sentimos muy dolidos de esta situación”.

En un documento, la FIFA detalló que en el marco de las celebraciones por los 100 años de historia de la Copa del Mundo, la ceremonia inaugural tendrá lugar en el estadio Centenario de Montevideo, donde debutará la Celeste en el torneo.

A su vez, la Albiceleste jugará en Buenos Aires y la Albirroja probablemente en Asunción. Luego, la competencia se desarrollará hasta el final entre España, Portugal y Marruecos.

Abrirán proceso de postulación

En las próximas semanas, la FIFA abrirá formalmente el proceso de postulación para organizar el Mundial 2030, un trámite que viene demorado debido a que la entidad se tomó más tiempo para analizar las conclusiones de la última Copa del Mundo en Qatar. La votación será en un Congreso de FIFA a fines de 2024, con fecha y lugar a definir.

El primer Mundial masculino con 48 selecciones se realizará en 2026, con Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones.

“La decisión de hoy muestra la confianza de la FIFA en el trabajo realizado, y en la capacidad y profesionalidad que cada país ha demostrado en la planificación de eventos de esta envergadura”, remarcó la Real Federación Española de Fútbol