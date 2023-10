‘Esa fue la primera vez que un golpe me dejó mareado’; Jermell Charlo tras pelea con ‘Canelo’

Durante una entrevista, el pugilista norteamericano, Jermell Charlo, aceptó que en la pelea contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez, fue la primera vez recibió un golpe que lo hizo sentir mareado.

Y es que en el séptimo episodio del encuentro, ‘Canelo’ mantuvo contra las cuerdas a Jermell que mantenía la guarida arriba, sin embargo, esta se vería rota luego de un potente volado del tapatío que provocó que el estadounidense tocara la lona.

Te podría interesar: ‘Chicharito’ piensa en ir al Mundial 2026

Referente a esta acción, Charlo detalló que, tras recibir el volado, optó por poner una rodilla en la lona, buscando tener unos segundos para recuperar el aliento, pues dijo, de haberse mantenido de pie hubiera recibido más daño.

“He visto boxeo, y he estado en el boxeo por tanto tiempo que sabía que si simplemente seguía de pie habría pasado una vergüenza. La cosa habría sido distinta […] Me recuperé realmente rápido. Si me hubiera quedado de pie y hubiera seguido peleando tratando de aclarar mi mente, me habría castigado con más golpes”, explicó.