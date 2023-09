Santiago Giménez se despide de su abuelo: ‘Eres eterno y gigante’

Santiago Giménez afrontó una situación familiar complicada. Por medio de sus redes sociales personales, el futbolista del Feyenoord Rotterdam dio a conocer la noticia sobre la muerte de José Zolotarchuk, su abuelo materno, a quien dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Fue a través de las historias temporales de la cuenta identificada con el nombre de usuario de sant.gimenez que el canterano de la Máquina celeste de la Cruz Azul escribió un par de mensajes en la misma cantidad de fotografías para dedicar un mensaje de despedida al padre de su madre, Bernarda Giménez.

Santiago se despide

“Gracias por todo, abuelo. Te amo. Te vamos a extrañar”, escribió en una primera imagen donde se puede observar al futbolista, vestido con una camiseta del club argentino Boca Juniors y un short de Cruz Azul, abrazando a su pariente, quien portó una indumentaria de color gris.

En una segunda publicación temporal, Santiago Giménez difundió una imagen suya de la infancia, donde está siendo cargado por su abuelo en lo que parecen ser las instalaciones de un aeropuerto. Fue en dicha fotografía donde compartió un mensaje de mayor extensión.

Tierno mensaje en redes

“Hoy estás libre de ese cuerpo que te tenía atado. Eres eterno y gigante. ‘De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas’ Descansa en paz”, escribió @sant.gimenez en su perfil verificad de la red social Instagram.

La noticia la confirmó por su padre, Christian “Chaco” Giménez, quien replicó una imagen compartida en el perfil de Bernarda Giménez al interior de la red social. Al igual que Santiago, la hija de la persona fallecida dedicó un mensaje más extenso por medio de una segunda fotografía.

Se desahoga

“Uno cree que está preparado, que espera el momento perfecto de Dios para que ese cuerpo enfermo y cansado deje de sufrir, pero cuando llega ese día el mundo se viene abajo y no ver más esos ojos del color del mar, no sentir más tus caricias, no regañarte por tus locuras, parece mentira. Te amo, pa. Te voy a recordar por tu amor y sobre todo tu paciencia”, escribió @berna.0104.

“Creo que nunca te vi enojado y tus nietos se acordarán de que eras el abuelo más tranquilo y paciente. Volá, pa. Volá alto”, finalizó la madre de Santiago Giménez.

Cabe mencionar que, a pesar uno de los jugadores referentes en su equipo, Santiago Giménez no pudo participar en el partido de la Champions League de su equipo contra el Celtic FC. De hecho, en otra de sus historias temporales dio a conocer un video de su presencia en las gradas del estadio para alentar a sus compañeros durante el desarrollo del encuentro correspondiente a la fase de grupos.

¿Cuándo es el próximo partido de Santiago Giménez con el Feyenoord?

Después de haber vencido por dos goles a cero al Celtic de Escocia en la jornada 1 de la Champions League, el Feyenoord visitará la capital de los Países Bajos, es decir la Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, para encarar el reto del Ajax, cuadro que ha batallado en el arranque de la temporada y solamente ha logrado una victoria en los primeros cuatro encuentros. En dicho compromiso podría jugar el mexicano.

Posteriormente, el Feyenoord volverá a su hogar con la finalidad de recibir la visita de Go Ahead Eagles, en la jornada seis de la Eredivisie, donde también podrá participar Santi Giménez. Posteriormente, el cuadro de Rotterdam visitará la capital de España para enfrentar al Atlético de Madrid en la segunda jornada de Champions League, donde tampoco participará para cumplir con la sanción impuesta por la UEFA tras su más reciente expulsión.