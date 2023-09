‘Canelo’ Álvarez acepta sentirse arrepentido por pelea contra Dmitry Bivol

El campeón mexicano, ‘Canelo’ Álvarez, sorprendió al mundo tras aceptar sentirse arrepentido de su pelea contra el boxeador ruso, Dmitry Bivol, en la que el tapatío fue derrotado.

Durante una entrevista que el pugilista sostuvo con el exfutbolista, Hugo Sánchez, reveló sentir pesar por aquel enfrentamiento en el que sufrió la segunda derrota de su carrera en mayo del 2022.

“Me dolió muchísimo, me caló porque no tuve que haber perdido, soy mejor peleador que él, simplemente, no debí haber peleado”, sentenció ‘Canelo’ Álvarez.

A la par, Saúl declaró que, en la pelea contra Bivol, no se encontraba físicamente preparado, pues se subió al cuadrilátero con un daño físico bastante duro adquirida días antes del enfrentamiento.

“No estaba físicamente al 100%, mi mano no me funcionaba al 100% y no pude entrenar al 100%, una semana antes, me quebraron una costilla entrenando”, ahondó.