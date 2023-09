Selección de Marruecos dona sangre para víctimas de terremoto

Tras el terremoto que dejó más de mil muertos y miles heridos en Marruecos, los jugadores de la Selección de fútbol de aquel país acudieron a donar sangre para salvar vidas de sus compatriotas ante la emergencia.

A través de sus redes sociales, el equipo nacional de fútbol compartió las imágenes del momento en que jugadores como Hakimi y hasta parte del cuerpo técnico se encontraban canalizados.

Fue durante la mañana de este sábado que la ciudad de Marrakech en Marruecos sufrió un terremoto de magnitud 6,8, dejando a miles de personas sin vida y miles de heridos, según medios internacionales.

Por este hecho, la UEFA, en forma de solidaridad a las víctimas, anunció que hasta el próximo 21 de septiembre guardará un minuto de silencio durante los próximos encuentros entre selecciones y clubes.

أسود الأطلس يساهمون في عملية التبرع بالدم 🩸

📷 Our #AtlasLions are participating in the blood donation 🇲🇦#DimaMaghrib pic.twitter.com/CitryHyLiV

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 9, 2023