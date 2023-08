Bray Wyatt: muere el luchador de WWE a los 36 años

El mundo de la lucha libre está conmocionado. Este jueves 24 de agosto se confirmó la muerte de Bray Wyatt, superestrella de la empresa World Wrestling Entertainment (WWE). El deportista fue campeón mundial de la compañía y compartió el cuadrilátero con The Undertaker a comienzos de año.

En un comunicado en redes sociales, WWE confirmó el fallecimiento de Wyatt a los 36 años. El suceso fue dado a conocer después de que Triple H, exluchador y director del área creativa de la compañía; sostuviera una llamada con el padre del fallecido competidor.

Paul Levesque, nombre real de Triple H, compartió en internet que Mike Rotunda, miembro del Salón de la Fama de WWE, se comunicó con él esta tarde. En una llamada, Rotunda compartió la información.

Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento. Sin embargo, Wyatt llevaba varios meses lejos de los cuadriláteros por una “extraña enfermedad”. La misma puso en riesgo su vida. Semanas atrás, se ofreció un panorama más alentador respecto a su futuro luchistico y posible regreso a WWE.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…

— Triple H (@TripleH) August 24, 2023