Estas son las ‘condiciones’ de Messi para intercambiar camisetas

Siendo uno de los mejores jugadores del mundo, es claro que tanto fuera como dentro del campo, Lionel Messi causa admiración, por lo que es normal que muchos futbolistas rivales y compañeros quieran tener la camiseta con la que jugó.

El intercambio de playeras es una práctica muy común entre los futbolistas cómo muestra de respeto y admiración que se realiza al finalizar cada partido, habiendo jugadores a quienes más les piden la casaca.

Sin embargo, para poder intercambiar playeras con el recién campeón del mundo hay que cumplir algunas condiciones que el mismo 10 del Inter de Miami ha impuesto al momento en que el futbolista se la pida.

A Messi no le importa el número, ni el color ni el equipo de la playera a intercambiar, sino más bien, la única condición que toma en cuenta para hacerlo es que el futbolista sea, de preferencia, argentino.

“No, no tengo nada especial, simplemente la cambio con el que se da en el momento. Es verdad que me tocó jugar con equipos que tenían argentinos, y con los argentinos solemos cambiar, pero me pasaba también cuando jugaba en Europa”, dijo.

Asimismo, aceptó que ha entregado su casaca también a jugadores rivales con los que ha jugado o convivido con anterioridad, como muestra de respeto y cariño a los futbolistas.

👏 Felicidades capitán 👏

First trophy with the Club ✅

44th career trophy ✅

Most trophies won in fútbol history ✅ pic.twitter.com/CO6u9peHxA

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023