Neymar es el nuevo jugador de Al Hilal; ganará más que CR7

Neymar se convirtió en la más reciente luminaria del fútbol que llega a la liga de Arabia Saudí. Este martes 15 de agosto, el Al Hilal presentó de manera oficial al brasileño tras seis temporadas en el Paris Saint-Germain.

De acuerdo con medios internacionales, los clubes alcanzaron un acuerdo para el traspaso del también jugador del FC Barcelona por 90 millones de euros (98 millones de dólares). Según versiones de la prensa, se trata del mayor monto que desembolsa la liga saudí.

Al Hilal, el equipo más laureado del país con 18 títulos nacionales, es uno de los cuatro clubes saudíes que fueron nacionalizados por el Fondo de Inversión Público, un fondo soberano que asegura tener activos que superan los 700.000 millones de dólares.

