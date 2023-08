Alex Collins: ¿De qué murió el jugador de la NFL, a los 28 años?

Alex Collins, ex corredor de Seahawks y Ravens, falleció el lunes 14 de agosto a los 28 años de edad. La noticia causó revuelo en el mundo del deporte y ahora se ha dado a conocer la causa de su muerte.

“Con gran pesar, lamentamos el fallecimiento de Alex Collins. Alex siempre será recordado por la luz y el amor que trajo a tantas personas en su vida”, anunciaron los Ravens.

Baltimore informó de la muerte del jugador que cumpliría 29 años el próximo 26 de agosto, aunque no compartió las causas.

Seattle Seahawks seleccionó a Collins en la quinta ronda del Draft de la NFL de 2016. De ahí pasó a Baltimore con los que tuvo su mejor temporada en 2017, en la que corrió para 973 yardas y seis touchdowns, antes de volver a Seattle.

El entrenador de los Ravens, John Harbaugh, también lamentó la pérdida del jugador.

“Fue un placer estar cerca de Alex, alguien cuya luz brillaba intensamente. Siempre lo recordaré por ser un gran compañero de equipo que tenía un espíritu edificante que impactó a todos los que conoció”, dijo el entrenador.

El actual quarterback de Seattle, Geno Smith, quien jugó con Collins en los Seahawks, se unió a los mensajes.

“La vida es tan loca… Vuela alto muchacho, hasta que nos volvamos a encontrar”, le dedicó Smith.

“He was a great guy to be around.”@Lj_era8 on the passing of Alex Collins: pic.twitter.com/7fqMVY4PNf

— Baltimore Ravens (@Ravens) August 15, 2023