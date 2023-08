Aficionados de Philadelphia se burlan de jugadores de Gallos Blancos

Tal parece que ningún equipo mexicano la pasó bien en el torneo Leagues Cup, con el dudoso actuar del arbitraje y ahora, los Gallos Blancos, sufrieron las burlas de los aficionados estadounidenses.

Tras el encuentro que los de Querétaro disputaron en la fase de Cuartos de Final de la Leagues Cup ante el Philadelphia, donde cayeron eliminados de una forma polémica, fueron abucheados y recibieron gritos ofensivos en su camino al vestidor.

Te podría interesar: Cristiano Ronaldo consigue su primer título con el Al-Nassr

Los aficionados del Philadelphia comenzaron a provocar a los jugadores queretanos, quienes intentaron responder a las agresiones, sin embargo, los elementos de seguridad evitaron que se volviera una tragedia.

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que se ve el momento de tensión que se vivió dentro del estadio con los aficionados que emitieron insultos a los jugadores de los Gallos Blancos.

Y es que el estadio Subaru Park, en donde se realizó el partido, está diseñado para que los futbolistas que lleguen en calidad de visitante caminen hacia los vestidores con los aficionados muy cerca, por lo que éstos últimos aprovecharon para emitir las burlas.

Things almost went down in the Philadelphia Union Tunnel Club with the fans and Queretaro! @mozkid8 @ChemicalAT @PapaZuni pic.twitter.com/8P96T3l6AO

— Ed Barrera (@TheCloser12) August 12, 2023