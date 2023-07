Niño llora por choque de Checo Pérez en la práctica del Gran Premio de Hungría

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un gran gesto con un niño durante la jornada del Gran Premio de Hungría, cuando las cámaras de televisión lo enfocaron llorando abrazado de su padre mientras se disputaba la primera sesión de entrenamientos.

Las lágrimas eran porque Checo Pérez había chocado en los primeros minutos de la práctica, un momento desafortunado que se sumaba a la larga lista de incidentes que ha tenido el competidor desde el Gran Premio de Mónaco cuando sufrió un accidente en la sesión de calificación y, por la cual, empezó la mala racha de carreras sin avanzar al grupo de los 10 primeros en las sesiones para definir la parrilla.

Red Bull miró la imagen en televisión e invitaron al niño y a su padre a conocer a Checo Pérez accediendo al paddock y al garaje del equipo donde el piloto tapatío los recibió y convivió con ellos.

Sergio Perez and Red Bull Racing turn this young fan’s tears into big smiles with a special paddock invitation #HungarianGP #F1 @redbullracing @SChecoPerez pic.twitter.com/VCs3NYHNWD

— Formula 1 (@F1) July 21, 2023