Chivas enfrentará al Athletic de España, ¿a qué hora y donde ver?

Este domingo habrá fútbol internacional en suelo nacional, y es que las Chivas del Guadalajara se enfrentarán al club español, Athletic Club de Bilbao en un enfrentamiento amistoso entre españoles y mexicanos.

Esta no sería la primera vez en su historia que los de Guadalajara se enfrenten a un club español, pues ya han tenido la oportunidad de enfrentar al Barcelona de Pep Guardiola y anteriormente al Athletic.

Los de España ya se encuentran en concentración en México y fueron recibidos por la directiva del Verde Valle para disputar este domingo el partido para ganar el “Trofeo Árbol de Gernika”.

En este encuentro se esperan algunas sorpresas, tal como el posible debut del refuerzo, Érick Gutiérrez, quien regresa a México tras su paso por Europa en la Eredivisie con el PSG, además del regreso al campo de Alexis Vega.

Chivas del Guadalajara ya había enfrentado al Athletic en diciembre del 2022 cuando los mexicanos visitaron suelo europeo, sin embargo, en esa ocasión terminaron cayendo por dos goles a cero.

¿A qué hora y donde ver Chivas vs Athletic?

Athletic y el rebaño sagrado se estarán viendo las caras este domingo y el Estadio Akron será el recinto que verá este choque de titanes en punto de las 12:00 hora Ciudad de México para que no te lo pierdas.

Si no puedes asistir al encuentro, no te preocupes, ya que será transmitido por televisión abierta a través del canal TUDN y en la plataforma de streaming, ViX Plus, para que puedas disfrutar de este domingo futbolero.