¡Sale de la mala racha! ‘Checo’ Pérez remonta en el GP de Austria

Luego de haber mantenido una mala puntuación por cuatro carreras consecutivas, Sergio ‘Checo’ Pérez logró remontar en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, luego de salir en la posición 15 del circuito.

El mexicano tuvo que salir en la décima quinta posición luego de que en la anterior carrera del Q2 del GP de Austria le quitaron vueltas por exceder el límite permitido de pista del circuito de Red Bull Ring.

‘Checo’ Pérez arrancó y logró dejar autos atrás para subir hasta la tercera posición y ganarse un lugar en el podio junto con su compañero Max Verstappen, quien se llevó el primer lugar en la novena prueba de esta temporada.

Acompañando a Pérez y Verstappen, en el segundo lugar se quedó Charles Leclerc, el piloto por Ferrari, quien tuvo una destacable participación desde que inició la carrera, completando el circuito de Red Bull Ring por detrás del neerlandés.

Por su parte, Max Verstappen mantiene una ventaja de 81 puntos junto con su compañero de escudería, ‘Checo’ Pérez, en el Campeonato Mundial de pilotos, con 229 unidades, mientras que el mexicano posee 148 puntos.

Great to be back on the podium. What a great work by the whole team @redbullracing

Was a tough race from the back, specially because I wasn’t 100%, but we managed to get the most out of it.

Now on to Silverstone!

Genial estar de vuelta en el podio. Que gran trabajo de todo el… pic.twitter.com/U6Lw07kiNn

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 2, 2023