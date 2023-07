Verstappen gana fácil la carrera sprint de Austria; ‘Checo’, segundo

Verstappen (Red Bull) conquistó la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de Austria de la F1, una cita pasada por agua y en la que el mexicano Sergio “Checo” Pérez fue segundo.

Tras la superioridad exhibida en el ‘sprint shootout’, donde se garantizó la pole para la esprint con casi medio segundo de renta sobre su compañero de equipo Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), el vigente campeón del mundo volvió a reinar sin oposición en la segunda carrera corta del año, que le p

Gracias a los ocho puntos sumados este sábado, ‘Mad Max’ alcanza las 203 unidades, 70 más que un ‘Checo’ que acabó segundo a más de 21 segundos de su colega de garaje. Mientras, Carlos Sainz logró finalizar tercero, completando el podio del día tras mejorar dos posiciones respecto a la salida.

Con un Red Bull Ring anegado, ‘Checo’ pasó a su compañero de equipo nada más empezar, en la primera curva, para liderar la prueba. Sin embargo, no fue capaz de mantener la posición en la tercera, donde perdió ligeramente el control de su monoplaza y se vio superado por Verstappen y también por el alemán Nico Hulkenberg (Haas).

Lo resbaladizo del trazado también lastró a Fernando Alonso, que no pudo consolidar la quinta plaza tras su adelantamiento al británico Lando Norris (McLaren) y cayó de nuevo a la sexta en la curva 3 pasado por su colega de garaje, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin). Sí controló Sainz, que se asentó en el cuarto puesto.

A ritmo de vuelta rápida, el vigente campeón del mundo agrandó su renta sobre Hulkenberg, al que se acercaron vuelta a vuelta tanto Pérez como Sainz. Los dos pilotos hispanos lograron dejarle atrás en el giro 12, justo en el ecuador de la prueba.

Ante la desaparición de la lluvia y a falta de pocas vueltas, los coches de la parte media-baja se lanzaron a vestir ‘slicks’ para tratar de dar la sorpresa a los monoplazas delanteros, pero el avispero solo se agitó en los puestos fuera de los puntos.

Tras las posiciones de podio terminaron los Aston Martin de Stroll y Alonso, cuarto y quinto, mientras que Hulkenberg, el francés Esteban Ocon (Alpine) y el británico George Russell (Mercedes), tras una apasionante lucha final, se repartieron los puntos de la esprint.

