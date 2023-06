‘Checo’ Pérez queda eliminado en la Q2 del GP de Austria

De nueva cuenta, el piloto tapatío, ‘Checo’ Pérez, obtuvo una baja calificación en el Gran Premio de Austria 2023 de la Formula 1, luego de que le quitaran tres vueltas por exceder el límite permitido de pista del circuito de Red Bull Ring.

Por cuarta vez consecutiva, el mexicano no logró clasificarse a la última Clasificación, por lo que ahora, tendrá que comenzar en la posición número 15 en la carrera del próximo domingo.

Si bien, es sabido que, en el Gran Premio de Austria, los límites de pista son un punto de suma importancia, por lo que no solo ‘Checo’ Pérez fue afectado, sino también varios pilotos vieron sus tiempos eliminados, sin embargo, el piloto de Red Bull fue el más afectado.

Expertos del deporte han mencionado que esta mala clasificación pudo ser resultado de la salud del mexicano, pues cabe recordar que Pérez no llegó en un estado físico óptimo para esta carrera, pues tras salir de una enfermedad, el mismo declaró no sentirse “al 100”.

Por su parte, el neerlandés, Max Verstappen, volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores pilotos en la actualidad llevándose una nueva pole position, aunque también tuvo dificultades con los límites, logró mantener su monoplaza dentro del circuito.

Look out for those track limits! 👀

Verstappen and Perez find their times deleted#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/YzGQhRr2yi

— Formula 1 (@F1) June 30, 2023