¿Cuándo y dónde jugarán Tigres contra LAFC?

La Liga MX y la MLS se volverán a ver las caras en el próximo encuentro con propósito del torneo Campeones Cup, que se celebrará en Estados Unidos, donde los Tigres se enfrentarán a los LAFC en un duelo de poder.

Los dos equipos más fuertes de México y Estados Unidos disputarán el encuentro en Los Ángeles, así lo dio a conocer el club estadounidense a través de un comunicado, informando la fecha del partido.

Te podría interesar: Ya falta menos para la Super Copa 2023 en Querétaro

Luego de que Tigres UANL se convirtió en el Campeón de Campeones de la Liga MX tras vencer al club Pachuca, se ganó el boleto para enfrentar al campeón de la Major League Soccer, convirtiéndose en el primer club en participar dos veces en Campeones Cup.

André Pierre Gignac se medirá ante el mexicano, Carlos Vela, en un duelo de poder, que se realizará el próximo miércoles 27 de septiembre en el BMO Stadium, en punto de las 08:00 pm hora local.

Ambos campeones de sus respectivas ligas buscarán coronarse en esta edición de la Campeones Cup, que, por el equipo regio tendrá la oportunidad de ser el primer equipo mexicano en levantar la copa por segunda vez en suelo estadounidense.

September 27. @BMOStadium.

See you in the Campeones Cup, @TigresOficial.

🎟️ Ticketing info to come.

— LAFC (@LAFC) June 26, 2023