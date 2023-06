Jaime Lozano es nombrado director técnico interino de la Selección Mexicana

Después de la destitución de Diego Cocca como director técnico de la Selección Mexicana y de Rodrigo Ares de Parga como director de selecciones nacionales, Jaime Lozano fue nombrado estratega interino para comandar a los aztecas en la Copa Oro de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Será la primera vez que el exjugador dirija a la selección mayor, a pesar de contar con experiencia en competencias internacionales, así como haber dirigido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022, donde consiguió la medalla de bronce.

En su mensaje, Rodríguez destacó algunos problemas suscitados en el “Tricolor”, por lo que apuesta por “Jimmy” para cambiar el rumbo de la situación adversa que atraviesa el combinado nacional, confiando en su experiencia y en el conocimiento que tiene del plantel.

“A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos. La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles”, reconoció.