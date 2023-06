Los jugadores históricos que han tenido los Gallos Blancos

Los tres mejores jugadores que han pasado por el Querétaro FC

Sabemos bien que lamentablemente el Querétaro FC no tuvo un desempeño memorable en el torneo Clausura de la Liga MX este año. Aunque con 20 puntos Los Gallos Blancos quedaron medianamente cómodos en el décimo lugar, ese no es para nada el tipo de resultados lo que los fans esperaban. Y ni hablar de que su promedio de goles quedara en negativo (-5).

Como consuelo, no nos queda más que recordar mejores tiempos. Claro, sabemos que nuestro club no es precisamente una fuerza arrolladora, así que no hablamos de volver a tiempos de gloria, sino a aquellos donde grandes jugadores ofrecían un futbol que daban ganas de ir al Estadio La Corregidora.

Y es que, por increíble que parezca, por las filas Albiazules han pasado verdaderos cracks del balompié. Es por eso que hoy daremos un vistazo a las estrellas internacionales reconocidas mundialmente han vestido nuestros colores, con la esperanza de que los queretanos podamos mantener vivía nuestra emoción y seguir apoyando a nuestros gallos en el futuro.

Tiago Volpi

Comenzamos con el que es quizás uno de los mejores arqueros de su generación y sin duda alguna una de las piezas claves para que el Querétaro alcanzara la mítica final contra el Santos en el torneo clausura del 2015. Este portero brasileño llegó al equipo en esa temporada y se estuvo entre sus filas hasta el 2019, regalándonos a todos atrapadas inolvidables.

Durante su estadía, fue titular en 141 partidos y siempre será recordado por sus tres goles marcados a favor de los Gallos, algo que es muy poco usual dada su posición. Y aunque lamentablemente no logró su cometido de ganar la Liga Mx con su primer equipo mexicano, nuestro país y su gente le gustó tanto que para esta temporada regresó, aunque con el Toluca.

Camilo Sanvezzo

Y por supuesto que no podíamos dejar de lado a nuestro máximo goleador histórico. El lobo fue otro de los jugadores claves en la temporada de ensueño de los Gallos Blancos. Y aunque a su llegada el equipo estaba pasando por un momento difícil administrativamente, lo que quizás influyó en que solo anotara tres goles en los primeros 8 partidos, para el torneo apertura 2014 logró hacerse con el título de goleo gracias a sus 12 anotaciones, convirtiéndose en el primer albiazul en lograrlo.

Este mexicano nacido en Brasil estuvo con el Querétaro FC por cinco años más, disputando 118 partidos y convirtiéndose, como ya dijimos, en su máximo anotador de por vida, con 53 tantos. Sanvezzo continúa manteniendo este récord y hasta el día de hoy este ha sido el equipo donde más ha anotado, por lo que de seguro nos recuerda con mucho cariño.

Ronaldinho

No se puede hablar de superestrellas del futbol sin mencionar a este verdadero mago brasileño. Velocidad, destreza, carisma… Dinho lo tenía todo y siempre lo dejó demostrado en la cancha. Por eso, cuando en la temporada 2014-15 se anunció su fichaje para los Gallos Blancos, México y el mundo entero quedaron emocionados.

Claro, ya era prácticamente el final de su carrera, pues fue tan solo un año antes del retiro y solo tuvo 25 apariciones, en las cuales marcó 8 goles, pero a pesar de eso, Ronaldinho ha sido sin duda el jugador más famoso entre las filas de nuestro Querétaro FC.

Y eso son solo los tres que podríamos considerar más influyentes, pero algunos otros grandes nombres serían Sinha, otro brasileño que se llevó grandes méritos, Tito Villa, el tercer máximo anotador del club, y el mismísimo Mauro Gerk, quien actualmente lleva las riendas del equipo y sigue manteniendo el título del segundo máximo goleador. Como vemos, Los Gallos Blancos hemos tenido grandes personajes y es por eso que muchos siguen dispuestos a apostar por ello en el próximo torneo.