‘Chicharito’ Hernández estará fuera de las canchas, esto pasó

El futbolista mexicano, Javier ‘Chicharito’ Hernández, estará fuera del campo por tiempo indefinido, según informó el club de la liga estadounidense en el que milita, LA Galaxy, este viernes en sus redes oficiales.

Mediante un comunicado que publicó el equipo, detallaron que el delantero tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, luego de haber sufrido una lesión durante el encuentro de cuartos de final de la Copa Abierta de EE.UU. Lamar Hunt 2023.

Mientras enfrentaban al Real Salt Lake el pasado siete de junio para disputarse el pase a la siguiente ronda, ‘Chicharito’ Hernández sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

Ante la lesión que impidió al mexicano continuar con el encuentro, se informó que la actual temporada se terminó para Javier, pues debido a la fractura, el delantero volverá hasta el 2024, perdiéndose de encuentros en la Leagues Cup y la MLS.

The #LAGalaxy announced today that forward @CH14_ sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his right knee.

Wishing our captain a speedy recovery. 🙏

📰: https://t.co/SUAxaDtP5r pic.twitter.com/kmsQxYA1uV

— LA Galaxy (@LAGalaxy) June 9, 2023