Lionel Messi llegará al Inter Miami

Con ofertas de su antiguo club, el Al Hilal, el Barcelona, Lionel Messi ha decidido unirse a las filas del Inter Miami de Estados Unidos, en un golpe mediático con la llegada del astro argentino.

“Tomé la decisión de ir a Miami . Todavía no lo tengo cerrado al 100 por ciento, aún falta alguna cosa, pero decidimos continuar el camino ahí”, expresó el futbolista este miércoles en una entrevista para Sport y Mundo Deportivo.

Te podría interesar: ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso México Vs Guatemala?

El jugador reconoció que “no era feliz” en París, donde recientemente fue objeto de abucheos de simpatizantes del Paris Saint Germain.

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día”, detalló.