Gil Alcalá se despide de Gallos Blancos antes de regresar a Pumas

Gil Alcalá terminó su estancia en los Gallos Blancos de Querétaro con una emotiva despedida para su afición.

El portero, quien es considerado un ídolo de la institución y tras resguardar el arco queretano en la última temporada, volverá a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde Antonio “Turco” Mohamed lo contempla de cara al próximo torneo.

En redes sociales, el guardameta publicó un mensaje en el que dio gracias a sus excompañeros, cuerpo técnico y personal administrativo de Gallos Blancos.

“Querido club Querétaro: No pensé despedirme tan pronto de ti, pero creo que esta vez logré devolverte aunque fuera un poco de todo lo que tú me diste a mí. Dicen que muchas veces las segundas vueltas no funcionan, pero pienso que tú y yo funcionamos de maravilla”, se lee en la publicación.

“No tengo más que palabras de cariño y agradecimiento eterno, gracias por dejarme portar de nuevo tu camiseta y defender tu escudo, gracias por dejarme colgarle ceros a tu arco y volver en el Corregidora con tu gente, gracias por recordarme lo bonito que es el fútbol y el por qué de haber empezado aquí”, expresó Gil Alcalá.