‘Checo’ Pérez se disculpa tras desastre en Mónaco

El piloto Sergio ‘Checo’ Pérez fue autocrítico y asumió su culpa luego de los errores cometidos en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, mismos que le costaron largar desde la última posición y quedarse fuera de la zona de puntos al finalizar la carrera en las calles de Montecarlo.

Al concluir el Gran Premio de Mónaco, el piloto tapatío se disculpó con el equipo Red Bull, para terminar recibiendo una alentadora respuesta por parte de Christian Horner, que lo alentó a dejar atrás lo sucedido en este desastroso fin de semana y enfocarse en el GP de España que se celebrará la próxima semana.

‘Checo’ Pérez tuvo una carrera complicada y no logró sumar puntos al terminar en la posición 16. Esta situación comienza a preocupar al piloto mexicano, ya que no solo tendrá que perseguir a Max Verstappen, sino que ahora Fernando Alonso se encuentra a solo 12 puntos de distancia en la clasificación por el segundo lugar. El Gran Premio de Barcelona se vuelve vital para sumar puntos y mantenerse en la pelea.

Not the weekend I expected, I let down my team, but I’ll comeback stronger.

Now on to Barcelona.

No el fin de semana que esperaba, le fallé a mi equipo, pero volveré con todo. Ahora ya a pensar en Barcelona.#SP11 #MonacoGP pic.twitter.com/ikQtoAFFjZ

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 28, 2023