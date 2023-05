Verstappen gana la ‘pole’ del GP de Mónaco; ‘Checo’ saldrá último

Max Verstappen ganó una “loca” ‘pole position’ del Gran Premio de Mónaco 2023 de la F1, donde el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez quedó eliminado en la Q1 tras estrellar su auto y saldrá último en la carrera de este domingo.

En el inicio de la Q3, Fernando Alonso, Carlos Sainz y Charles Leclerc dieron batalla al doble campeón del mundo. El español llegó a ocupar el primer puesto cuando faltaban menos de nueve minutos para acabar la sesión, con 1:11.706

George Russell se unió a la “fiesta”, desplazando a Max Verstappen al cuarto sitio.

Con la presión de los demás pilotos, Verstappen volvió a colocarse primero, pero enseguida Esteban Ocon logró el mejor crono con 1:11.553 cuando faltaban tres minutos de que finalizara la qualy.

No todo estaba escrito. Fernando Alonso mejoraría los tiempos con 1:11.449 y cuando todos estaban festejando, Verstappen impuso su ley con 1:11.365.

Max Verstappen estuvo al frente con 1:12.038. Pierre Gasly metió presión al doble campeón del mundo, quedándose a +0.131. Fernando Alonso era tercero.

El piloto de Red Bull mejoró su tiempo con 1:11.908, metiéndole presión Fernando Alonso al ser seundo y quedándose a +0.199. Charles Leclerc se puso delante de Fernando Alonso para terminar segundo, a +0.195 del holandés.

En la primera vuelta, Red Bull dejaba claro que era el equipo dominador tras lo que también se vio en la tercera práctica. Max Verstappen se colocó al frente con 1:13.784 y ‘Checo’ segundo, a +0.066. Pero todo cambió unos minutos después.

Cuando faltaban 11 minutos para que terminara la Q1, ‘Checo’ Pérez perdió el control de su auto y fue a dar al muro de protección, quedando eliminado de la sesión.

Quedaron eliminados: Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Zhou Guanyu y Sergio ‘Checo’ Pérez.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN MONACO! 👑

It’s his first-ever pole in Monaco, and what a superhuman lap it was to take it 👏

Absolutely stunning, @Max33Verstappen #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/ArpgrLv3Y5

— Formula 1 (@F1) May 27, 2023