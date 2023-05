‘Checo’ Pérez: Así quedó su auto tras estrellarse en Mónaco FOTOS

‘Checo’ Pérez no tuvo un buen día en el Gran Premio de Mónaco. El piloto, segundo en el Mundial por detrás de su compañero Max Verstappen, chocó contra un muro, dañando el lado izquierdo de su monoplaza.

Quedaban 11 minutos y 12 segundos para el final de la sesión, que se retomó diez minutos después, el tiempo que tardó la organización en mover el coche y limpiar la pista.

Este accidente es un duro golpe para ‘Checo’ Pérez, vencedor en Mónaco el año pasado. Una prueba en la que las posiciones de la parrilla de salida son fundamentales por las dificultades para adelantar en las calles del Principado.

‘Checo’ cometió un grave error apenas en el inicio de la clasificación al irse al muro en la curva 1 que le dejó severos daños y con ello largar en el último lugar en la carrera de este domingo. Lo cual prácticamente sentencia su resultado en las calles del Principado.

¿Que le pasó a Checo?

‘Checo’ perdió la cola de su RB19 en la Q1 cuando se disponía a dar su segunda vuelta rápida de la sesión después de haberse colocado en el quinto lugar. Fue en Sainte Devote donde chocó contra el muro de contención dejando un grave daño en su costado izquierdo del auto en el que incluso rompió la suspensión trasera.

Minutos después del incidente, ‘Checo’ dio su versión de los hechos sin poder ocultar la tristeza que le generó. El mexicano dijo no acordarse cuando fue la última vez que cometió un error de este estilo: “Es un golpe muy duro en lo personal porque en la Q1 no me acuerdo cuando fue la última vez que tuve un error tan costoso.”

“Venía encontrando los límites y de repente perdí el auto de atrás, lo perdí muy tarde ya no puede salir de ahí y bueno un golpe durísimo. Estoy muy apenado con todo mi equipo que veníamos haciendo un gran trabajo.” dijo para los micrófonos de Fox Sports.