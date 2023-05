Raúl Jiménez se despide de los Wolves, llora por ovación de la afición

Raúl Jiménez protagonizó un emotivo momento después del juego del Wolverhampton contra Everton en el Molineux Stadium.

Jiménez fue convocado por el técnico Julen Lopetegui, sin embargo, no participó en el empate a 1 contra el Everton.

Al finalizar el encuentro, Raúl junto a su esposa Daniela Basso recorrieron el estadio Molineux, ya que pudo ser su último encuentro en dicho estadio.

Durante esta acción se le observó llorando a Jiménez, mientras la afición de los Wolves lo ovacionaba.

Aunque de momento no ha sido oficial si Raúl saldrá este verano del Wolverhampton, con el momento de hoy y la reacción que tuvo el ‘Lobo de Tepeji’ hacen que los rumores de su salida aumentaron.

La falta de gol tras su lesión en el cráneo, así como lesiones musculares provocaron que Jiménez perdiera la titularidad y específicamente con Lopetegui no era considerado ni a la banca en los últimos encuentros.

Raul in tears saying thank-you

Si Senor for one last time at Molineux #wwfc pic.twitter.com/Y4se2PfEHB

— Nathan Judah (@NathanJudah) May 20, 2023